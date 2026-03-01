Nueva rotación de pico y placa para taxis en Cartagena
Regirá durante el mes de marzo
La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía y al gremio de taxistas que, mediante el Decreto 0004 de 2026, se establece la nueva rotación del pico y placa para el servicio público individual tipo taxi, la cual regirá durante el mes de marzo.
Del 2 al 27 de marzo de 2026, la restricción aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa, así:
• Lunes: placas terminadas en 9 y 0
• Martes: placas terminadas en 1 y 2
• Miércoles: placas terminadas en 3 y 4
• Jueves: placas terminadas en 5 y 6
• Viernes: placas terminadas en 7 y 8
Los taxis cuya placa coincida con los dígitos asignados para cada día no podrán circular durante la jornada establecida por la autoridad de tránsito, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente. Se exceptúan de esta medida los fines de semana y los días festivos.
El DATT hace un llamado a los conductores, propietarios y empresas de transporte a informarse y cumplir con la nueva rotación, con el fin de evitar sanciones y contribuir al ordenamiento de la movilidad en Cartagena.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...