Nueva rotación de pico y placa para taxis en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía y al gremio de taxistas que, mediante el Decreto 0004 de 2026, se establece la nueva rotación del pico y placa para el servicio público individual tipo taxi, la cual regirá durante el mes de marzo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Nueva rotación de pico y placa para taxis

Del 2 al 27 de marzo de 2026, la restricción aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa, así:

• Lunes: placas terminadas en 9 y 0

• Martes: placas terminadas en 1 y 2

• Miércoles: placas terminadas en 3 y 4

• Jueves: placas terminadas en 5 y 6

• Viernes: placas terminadas en 7 y 8

Los taxis cuya placa coincida con los dígitos asignados para cada día no podrán circular durante la jornada establecida por la autoridad de tránsito, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente. Se exceptúan de esta medida los fines de semana y los días festivos.

El DATT hace un llamado a los conductores, propietarios y empresas de transporte a informarse y cumplir con la nueva rotación, con el fin de evitar sanciones y contribuir al ordenamiento de la movilidad en Cartagena.