Murió Ali Jamenei: televisión estatal iraní confirma la muerte del ayatolá tras bombardeos

La televisión estatal iraní confirmó que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió, sin embargo, no se hizo referencia al ataque masivo estadounidense e israelí contra su residencia.

Un presentador de la televisión estatal anunció la muerte de Jamenei a las 5:00 am hora local, mientras el canal transmitía imágenes de archivo con una pancarta negra en señal de luto.

Como parte del anuncio se decretan 40 días de luto nacional y 7 días de “cierre público”.

También murió parte de la familia Jamenei

La agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria iraní, informó que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Lea también: Murió Alí Jamenei: ¿Quién era, quién será su sucesor y quiénes son los ayatolá?

Igualmente, la agencia FAR indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.

¿Quién seguirá en el cargo?

Según la Constitución de Irán, la Asamblea de Expertos del Liderazgo tiene como rol principal designar al próximo Líder Supremo del país y queda en manos de los 88 miembros definir quién será el próximo ayatolá.

En su momento, Jamenei aseguró que la selección del siguiente Líder Supremo debe hacerse con base en “la verdad, la necesidad del país y Dios”. Aunque oficialmente no se han presentado candidatos, se estima que los posibles sucesores de Jamenei son:

Mojtaba Jamenei , hijo de Ali Jamenei.

, hijo de Ali Jamenei. Sadiq Larijani , presidente del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán.

, presidente del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán. Mohammad Mirbagheri , director de la Academia de Ciencias Islámicas de Qom.

, director de la Academia de Ciencias Islámicas de Qom. Mohsen Araki , miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia y de la Asamblea de Expertos.

, miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia y de la Asamblea de Expertos. Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica.

Trump llama a recuperar Iran

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su red social que el ayatolá Ali Jameneí, de 86 años y quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a “recuperar” su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

“Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios”, escribió Trump en su red Truth Social.

Ofensiva continuada

Los ataques de Estados Unidos e Israel comenzaron a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

También, el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseguró este sábado en Nueva York, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, que los ataques constituyen “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad” por la muerte de civiles inocentes, entre ellos cientos de niños.