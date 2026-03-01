Minculturas abre Casa Bolívar, un espacio para la creación popular en Cartagena

En una fiesta popular en la que participaron artistasy gestores culturales de Cartagena y el Caribe, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes le entregó a la ciudadanía la Casa Bolívar,un hogar abiertoque reúne, acoge y define la cultura popular del Caribe, un patio vivo para que la gente que ya no habita el centro histórico vuelva a tener un lugar donde crear.

“Casa Bolívar es epicentro de las artes y la cultura en Cartagena, un territorio donde la palabra, la música, la danza, la pintura y el pensamiento se entrelazan con la historiapara dialogar críticamente con el presente”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona.

En esta casa cultural pública, mujeres, jóvenes, colectivos y gestores culturales podrán adelantar procesos de creación, participar en la programación que incluye talleres y visitas guiadas, y asistir a actividades especiales de formación y eventos culturales, entre otros.

Casa Bolívar no es solo un inmueble patrimonial. Es una infraestructura estratégica del Ministerio de las Culturasen el Caribe que funcionacomo plataforma de articulación territorial, espacio de política cultural,nodo de circulación artística regional y punto de encuentro entre memoria histórica y agenda contemporánea.

¿Cómo acceder a sus espacios?

La Casa Bolívar cuenta con seis salones y dos patios distribuidos en dos niveles, que pueden ser utilizados por la ciudadanía para adelantar procesos de creación comunitaria en música, danza, teatro, artes escénicas, artes visuales, poesía, literatura y cine:

Cuatro (4) salones multiusos destinados a talleres, reuniones, laboratorios, procesos formativos y circulación de manifestaciones artísticas. Un (1) salónpermanente – SalaSimón Bolívar – para interpretación histórica y mediación cultural. Un (1) salón para exposiciones temporales vinculadas a la cultura cartagenera y al Caribe. Patio de encuentro para permanencia de la ciudadanía y diálogo cultural. Patio para manifestaciones culturales: conversatorios, proyecciones, poesía y conciertos de pequeño formato.



La programación de estos espacios está atravesada por tres miradas permanentes: cultura de paz, enfoque antirracista y enfoque intergeneracional.

Horario de funcionamiento

Casa Bolívar estaráabierta para el ingreso librede la ciudadanía de lunes aviernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 1:00

p. m.

Quienes deseen utilizar alguno de sus salones, pueden realizar sus solicitudes al correo: casabolivarctg@mincultura.gov.co

Más sobre Casa Bolívar

Simón Bolívar llegó a Cartagena el 14 de noviembre de 1812, en un momento decisivo para la historia de América. En una casa de la calle San Agustín Chiquita, encontró refugio y organizó sus prioridades políticas y militares.Allí, el 15 de diciembre de 1812, escribió el Manifiesto de Cartagena, un texto de análisis profundo y pensamiento estratégico.

Hoy, la figura de Bolívar y su manifiesto sirven como medio y contexto histórico para hablar de una nueva urgencia: el derecho a la ciudad.

Casa Bolívar retoma ese legado para crear un espacio de pensamiento, cultura popular y encuentro ciudadano en el presente. La emancipación que alguna vez se pensó entre estos muros se proyecta hoy como inclusión, cultura de paz y conexión social frente a las dinámicas excluyentes del turismo y el consumo.