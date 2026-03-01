Más de 10.000 personas visitaron el estand de Cartagena en ANATO 2026

Cartagena de Indias cerró su participación en la 45ª Vitrina Turística de ANATO con un balance altamente positivo que impulsa el futuro de su actividad turística.

Con el liderazgo de la Alcaldía Mayor y Corpoturismo, la delegación superó todas las expectativas comerciales y presentó ante el país y el mundo su nueva marca ciudad: “Cartagena desde Siempre”.

El estand de la ciudad se convirtió en el epicentro de la feria, reflejando a través de su diseño la esencia de una ciudad que se moderniza sin perder su carácter histórico y patrimonial. Este lanzamiento nacional se realizó ante los actores más influyentes del sector, medios de comunicación y empresarios, consolidando una narrativa que resalta a Cartagena como un destino turístico inagotable y eterno.

Cifras récord: un motor económico de $40 mil millones

El impacto económico de esta participación se traduce en cifras contundentes. Durante los tres días de feria, el estand de Cartagena recibió a más de 10.000 visitantes interesados en la renovada oferta de la ciudad. La delegación, compuesta por 60 empresarios, 17 empresas y 7 gremios, sostuvo cerca de 3.000 citas de negocios, lo que generó una expectativa de cierre comercial superior a los 40.000 millones de pesos para los próximos 6 a 12 meses.

En el marco del Travelmart, la gestión de destino fue clave para la internacionalización. Se sostuvieron 8 encuentros estratégicos con empresas de Estados Unidos, Argentina, Canadá, España, Italia, Brasil, Perú y Portugal. De estos contactos, el 70% correspondió a mayoristas vacacionales y un 30% al segmento MICE (Congresos e Incentivos), despertando un interés especial por el turismo de lujo y el segmento de cruceros.

Además, desde la Presidencia Ejecutiva de Corpoturismo, se lideraron articulaciones estratégicas con aliados de la talla de World 2 Fly, Despegar, JetSmart, Viva Aerobús (nueva ruta Cartagena - México, desde junio) y un encuentro de alto nivel con el Viceministerio de Turismo, asegurando que Cartagena permanezca en el radar de las decisiones más importantes de la industria y de la institucionalidad nacional.

Activaciones y una oferta diversificada en seis segmentos de turismo

Cartagena demostró que es mucho más que sol y playa. A través de 21 activaciones en vivo que impactaron a más de 1.500 personas, la ciudad presentó sus seis segmentos turísticos estratégicos para 2026.

Entre los anuncios más destacados se encuentra la ratificación de Cartagena como puerto de embarque, cada 8 días, de cruceros de Royal Caribbean hasta el 2027, un logro para la conectividad marítima.

En materia de Turismo Religioso, de la mano de la Arquidiócesis de Cartagena y el IPCC, se realizó el lanzamiento oficial de la imagen y agenda de Semana Santa que integra la fe, la cultura y la gastronomía, así como la apertura de inscripciones para el evento Corre y Anuncia tu Fe y el festival Femusica.

Por su parte, junto al IDER, el Turismo Deportivo tomó fuerza con la promoción de eventos de talla mundial como el Ironman, el Open Latino y el Gran Fondo Nairo Fest.

El Turismo Cultural fue protagonista gracias a la gestión del IPCC con la promoción de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre y festivales más emblemáticos, además, se contó con la presencia de la Reina de Independencia, los Grandes Lanceros y un despliegue de actores festivos que destacaron el patrimonio vivo de Cartagena.

Colombia a la mesa, primera vez que se siente sabor de Cartagena en la vitrina nacional

En articulación con Acodrés, la gastronomía cartagenera tuvo un lugar de honor a través de la experiencia Colombia a la mesa. La ciudad, por primera vez, cautivó a los asistentes con la participación del restaurante 1811 (ganador del Posta Challenge 2025) y el sabor de la posta cartagenera. Esta participación reafirmó el posicionamiento de Cartagena como un destino gastronómico de primer nivel, donde la tradición y la innovación culinaria se encuentran.

Rutas comunitarias: el turismo con impacto social

Uno de los pilares de esta participación fue la inclusión de los territorios a través de la Secretaría de Turismo. La ciudad presentó con orgullo 4 rutas comunitarias ubicadas en La Boquilla, Barú (Ararca y Santa Ana) y Tierrabomba (Punta Arena). Este enfoque busca diversificar la oferta y permitir que los beneficios del turismo lleguen directamente a las comunidades, ofreciendo al visitante experiencias sostenibles.

“ANATO 2026 ha sido el escenario perfecto para demostrar que Cartagena está en su mejor momento. Nuestra participación no solo se traduce en cifras históricas de visitas y una expectativa de negocios de 40 mil millones de pesos, sino en la consolidación de un modelo de turismo más humano y diverso bajo nuestra nueva marca ‘Cartagena desde Siempre’. Esta gestión garantiza un aumento significativo en el flujo de visitantes para el resto del año y fortalece a todo nuestro ecosistema turístico, desde el gran empresario hasta nuestras rutas comunitarias en Barú, Tierrabomba y La Boquilla. Nos vamos con alianzas estratégicas internacionales y la certeza de que el mundo sigue viendo en Cartagena un destino líder, competitivo y preparado para los retos del futuro”, afirmó Liliana Rodríguez Hurtado, Presidente Ejecutiva de Corpoturismo.

Con este balance exitoso, Cartagena de Indias regresa a casa lista para materializar los acuerdos logrados y continuar trabajando para que el turismo siga siendo el principal motor de desarrollo y orgullo para todos los cartageneros.