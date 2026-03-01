La Ruta del Título formaliza 4.179 hectáreas a víctimas del conflicto en San Juan Nepomuceno

En el marco de La Ruta del Título, en San Juan Nepomuceno, corazón de los Montes de María, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— dio un paso histórico al entregar 761 títulos que acreditan la propiedad de 4.179 hectáreas a familias campesinas que durante décadas enfrentaron despojo, desplazamiento y la ruptura de sus proyectos productivos.

Esta acción fortalece la economía campesina, devuelve estabilidad a los hogares y salda una deuda histórica con un territorio que ha resistido la violencia y ha defendido su vocación agrícola.

Así mismo, en San Jacinto, la entidad entregó el predio “El Reposo”, de 50 hectáreas, a cinco familias desplazadas desde finales de los años noventa en los Montes de María. Tras más de dos décadas viviendo entre el arriendo y el jornal, estas familias, hoy organizadas en la Asociación ASOPROSACHA Caribe, recuperan estabilidad, arraigo y la posibilidad de desarrollar un proyecto productivo propio en tierra fértil apta para cultivos estratégicos de la región Caribe.

Jhon Jairo Piña, campesino beneficiario del predio “El Reposo”, indicó:

“A mí me ha tocado trabajar tierra arrendada. Justo cuando tenía la mejor cosecha de mi vida, me decían: ‘Señor Piña, le toca entregar’. Esa es la realidad de no tener tierra propia. Hoy, gracias a este proceso, tenemos la oportunidad de dejar de arrendar y empezar a construir futuro en tierra nuestra.”

“Hoy, en San Jacinto, con mucha alegría y con el corazón en la mano, les entregamos este predio a esta asociación de campesinos, mujeres y hombres que han defendido la tierra con dignidad y esperanza. Esta no es solo una entrega de tierra; es un acto de justicia con el campo, es reconocer el trabajo silencioso de quienes lo han dado todo por producir alimentos y sostener a sus familias”, expresó Irina Salas, subdirectora de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión.

En simultáneo, la ANT entregó en Magangué el predio “Tierra Grata”, de más de 60 hectáreas, a familias campesinas de la ANUC. Se trata de la primera entrega de tierras en más de cuatro décadas en este municipio, un acto de reparación colectiva y un respaldo directo a la organización campesina que ha luchado históricamente por el acceso a la tierra y por producir alimentos en condiciones dignas.

“Agradecemos al Gobierno del Cambio y a la ANT por esta entrega. La ANUC, como organización víctima del conflicto, se siente contenta porque por fin, por primera vez, un Gobierno nos está reconociendo el derecho a la tierra”, expresó Tatiana Ballesteros, secretaria nacional de la ANUC.

Luis Fernando Quintero, director de Ordenamiento de la Propiedad Rural, señaló: “Con la entrega de esta tierra buscamos que estas familias, quienes desde hoy son propietarias, fortalezcan con su trabajo el campo colombiano y consoliden proyectos productivos sostenibles”.

Además, Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica, afirmó que: “La Ruta del Título llegó a Bolívar con la entrega de más de 760 títulos que formalizan 4.179 hectáreas, devolviéndole la seguridad jurídica a familias que por más de 50 años esperaron este momento. Así estamos construyendo Reforma Agraria. Las familias campesinas pasan a tener la certeza, en sus corazones y en los de sus hijos, de que esas tierras les pertenecen y que la ANT hoy las está legalizando”.

Así mismo Paola Pianeta, Coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial Bolívar de la Agencia Nacional de Tierras, expresó que en Bolívar ya se sienten los beneficios de la Reforma Agraria con más de 10 mil hectáreas formalizadas principalmente en Montes de María, y más de 5 hectáreas adjudicadas.

La magnitud de la jornada de La Ruta del Título garantiza seguridad jurídica, fortalece el arraigo de las familias rurales, aporta a la redistribución equitativa de la tierra y a la paz en los territorios que han resistido, y demuestra que el Gobierno del presidente Petro, con el liderazgo de la Agencia Nacional de Tierras, avanza en la transformación estructural del campo colombiano.