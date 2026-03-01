La Rinconada en Mompox recibe la segunda Colmena Digital de Bolívar

Cerrar la brecha digital y convertir la tecnología en una herramienta real de movilidad social es uno de los objetivos centrales del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí

Bajo esa premisa, el mandatario entregó en el corregimiento de La Rinconada la segunda Colmena Digital de Santa Cruz de Mompox, consolidando su apuesta por transformar al municipio en un territorio inteligente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El beneficio es directo: jóvenes de zonas rurales ahora tendrán acceso a conectividad, formación en herramientas TIC, programación e innovación, competencias alineadas con las exigencias del mercado laboral actual. La meta no es solo modernizar aulas, sino generar oportunidades que impacten el presente académico y el futuro económico de cientos de estudiantes.

Esta es la segunda Colmena Digital que se entrega en el municipio la primera fue instalada en Tierra Firme, ampliando el alcance de la estrategia “Mompox Inteligente”, un proyecto que busca integrar tradición e innovación para proyectar al territorio hacia la economía del conocimiento.

La iniciativa hace parte del programa “Conectividad y herramientas TIC para la educación”, contemplado en el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 “Bolívar Me Enamora”, cuyo propósito es reducir brechas sociales a través del acceso al conocimiento y la transformación digital.

Las Colmenas Digitales se suman a la red de megacolegios que hoy operan en distintos municipios del departamento, dentro de una política integral de infraestructura educativa que combina espacios dignos con tecnología de punta.

Durante el acto de entrega, el gobernador destacó que invertir en educación tecnológica es apostar por la equidad. Señaló que el mercado laboral demanda cada vez más talento digital y que preparar a los jóvenes en estas competencias no solo fortalece la calidad educativa, sino que también abre puertas al emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo regional.

La apuesta por “Mompox Inteligente” busca que la transformación digital no se quede en los centros urbanos, sino que llegue a los corregimientos y zonas rurales, donde históricamente el acceso a la tecnología ha sido limitado.

Desde La Rinconada, el mensaje es claro: en Bolívar la educación es prioridad, la tecnología es una herramienta de progreso y el futuro comienza a construirse desde las aulas.