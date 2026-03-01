Institución Educativa Jorge Artel y su componente ambiental: una huerta escolar

La creación de una huerta escolar se constituye en una de las innovaciones de Institución Educativa Jorge Artel, ubicada en la Vía Perimetral. Este espacio se convertirá en un laboratorio vivo para la formación ambiental de más de 1.300 estudiantes. La iniciativa contará con el acompañamiento permanente del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena, consolidando una apuesta integral por la sostenibilidad en una de las zonas ambientalmente más sensibles de la ciudad.

La huerta creada en la renovación del colegio Jorge Artel será utilizada en el marco del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) como una herramienta para el fortalecimiento de capacidades relacionadas con el proceso de siembra, la utilización de semillas, las etapas de crecimiento, el cuidado de la flora y la apropiación social del conocimiento. Asimismo, mediante el PRAE, que viene siendo acompañado por el EPA Cartagena, se continuarán trabajando herramientas pedagógicas para el cuidado del ecosistema que alberga la Ciénaga de la Virgen y la preservación de la fauna.

“Este es un espacio pensado para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus habilidades científicas a través de la siembra de hortalizas y de plantas medicinales, espacios que queremos utilizar para que nuestros chicos cuiden el medio ambiente, pero de una manera práctica, que no sea solamente lo que está plasmado en la teoría, sino que a través de estas camas de huerta ellos puedan desarrollar todas esas habilidades científicas y replicarlas en sus hogares y en sus comunidades”, explicó Ana Isabel Piña, docente de Ciencias Naturales del plantel.

La docente agregó que la iniciativa beneficiará a toda la comunidad educativa: “Tenemos pensado que todos los estudiantes participen y se beneficien de estas iniciativas, entonces los chicos de preescolar, de primaria y de bachillerato se verán beneficiados en esta iniciativa de la huerta escolar. Estamos ubicados en la Ciénaga de la Virgen, una zona históricamente marcada por problemas ambientales, y es importante que desde aquí los estudiantes construyan nuevas habilidades para relacionarse con el medio ambiente”.

El funcionamiento de la huerta se articulará desde el área de Ciencias Naturales, los proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el PRAE institucional, con el respaldo técnico y pedagógico del EPA Cartagena. Desde el año anterior, la institución viene trabajando de la mano con la autoridad ambiental en procesos como la investigación de la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen con los estudiantes guardianes ambientales, una alianza que ahora se fortalece con este nuevo espacio de formación práctica para la sostenibilidad.