I.E. Santa María tendrá PAE con una cobertura del 100% tras su renovación

Con la renovación de la Institución Educativa Santa María, la comunidad estudiantil no solo estrena infraestructura digna y moderna —este lunes, 2 de marzo— sino también una garantía fundamental para la permanencia escolar: el Plan de Alimentación Escolar (PAE) tendrá cobertura del 100 %, beneficiando a más de 1.100 estudiantes con comida preparada en sitio.

La administración distrital, a través de la Secretaría de Educación y bajo el liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, beneficiará a todos los estudiantes de los grados sexto a 11, en las jornadas de la mañana y la tarde, quienes recibirán alimentación diaria en el nuevo restaurante escolar.

“Tenemos PAE para todos los estudiantes. Aquí va a una cobertura total. La cobertura incluye a los 1.100 estudiantes que toman clases aquí desde los grados sexto a 11 en las dos jornadas todos los días. Una vez que los estudiantes estén aquí, tomarán su almuerzo al terminar la jornada o al empezar la jornada para que no haya ningún tipo de excusa a la hora de entrar en su proceso de formación”, afirmó el secretario de Educación, Alberto Martínez.

El modelo implementado contempla comida preparada en sitio, gracias a la adecuación de un restaurante escolar completamente dotado, que cumple con todos los requerimientos técnicos y sanitarios.

“Será comida preparada en sitio, aquí tienen un restaurante con todas las de la ley, una cocina estupenda”, agregó el secretario.

Posta cartagenera para inaugurar el restaurante escolar

Como parte del inicio de esta nueva etapa, el primer día de operación del PAE en la institución tendrá un menú especial: posta cartagenera, un plato tradicional de la ciudad que simboliza identidad.

“El primer día vamos a servir posta cartagenera para dar la bienvenida como tiene que ser al restaurante escolar”, anunció Martínez.

Esta decisión no solo marca el comienzo del servicio alimentario con un gesto simbólico hacia la cultura local, sino que refuerza el mensaje de dignidad y bienestar que acompaña la renovación integral del plantel.

Con esta cobertura total del PAE en la Institución Educativa Santa María, la administración distrital ratifica su compromiso con la permanencia escolar, la reducción de barreras de acceso y la garantía de condiciones adecuadas para que los estudiantes de Cartagena puedan concentrarse plenamente en su proceso de formación académica.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, acompañado del gabinete distrital, hizo la última inspección de la I. E. Santa María y reafirmó que abrirá sus puertas mañana lunes, 2 de marzo, en el marco de una histórica inversión en la infraestructura educativa en Cartagena por más de $500 mil millones, con la que se construyen cinco colegios y se rehabilitan decenas.

“Este colegio lo llevo en mi corazón. Esta institución, con sus sedes, quedará al 100%. No le hemos negado absolutamente nada a este colegio y todo lo hacemos por Cartagena y sus estudiantes. Esto hace parte de nuestro plan de gobierno, el futuro de Cartagena son los niños y hay que brindarles todas las herramientas para que tengan una educación digna”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El colegio ha sido remodelado en su totalidad: salones de clases nuevos, laboratorios, baños, cocina, comedor, zonas de estar, patio de recreación, barandas, sala de profesores, un auditorio completamente nuevo con luces led, cancha múltiple para deportes como baloncesto, voleibol, fútbol de salón y, por supuesto, mobiliarios nuevos para que los estudiantes cumplan a cabalidad todas sus clases.

La rehabilitación de la I. E. Santa María representó una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos, destinados a la recuperación total de su infraestructura. Las obras incluyeron la intervención de cerca de 21 aulas, áreas administrativas, sala de profesores, biblioteca, laboratorios, baterías sanitarias, auditorio, comedor escolar y cocina.

Además, se ejecutó la renovación completa de las redes eléctricas internas, cambio de cubiertas, impermeabilización, instalación de nuevos pisos, carpintería metálica, puertas y ventanas, pintura general y acabados.

También se realizaron mejoras en corredores, urbanismos internos y externos, sistemas de canalización y manejo de aguas lluvias, permitiendo que hoy la institución cuente con condiciones óptimas para el desarrollo académico.

La IE Santa María alberga 1.134 estudiantes de diferentes barrios de Cartagena, la mayoría de ellos alrededor del colegio, los cuales son: Santa María, La Paz, Daniel Lemaitre, San Francisco, 7 de agosto.

“En la medida que avanza el gobierno van llegando las buenas noticias y, esta vez, le tocó a los estudiantes y padres de familia del Santa María. Hay que recordar que la infraestructura educativa nos la entregaron completamente en ruina y el propósito es devolver el brillo a Cartagena en materia de educación”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La Institución Educativa Santa María contará con presencia constante con la alimentación complementaria para los estudiantes, a través del PAE, según confirmó el secretario de Educación, Alberto Martínez.

“La nueva cocina del colegio y el comedor renovado nos permiten entregarles comida completa a los estudiantes y una alimentación complementaria. Esto hace parte de la apuesta en marcha que ha pedido el alcalde Dumek Turbay en dotar por completo las instituciones educativas”, dijo el secretario de Educación.

Con la entrega del colegio Santa María, el día lunes 2 de marzo, el alcalde completará en una semana la llegada de 3 nuevas instituciones educativas para la ciudad: Jorge Artel, con matrícula de más de 1.400 estudiantes; la IE Cecilia Porras, en articulación con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pies Descalzos, en el barrio Bicentenario; y la IE Santa María.