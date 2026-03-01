ICARRD +20 abordó interrogantes sobre el impacto de los cultivos ilícitos en la Reforma Agraria

El problema de los cultivos ilícitos, su sustitución e impacto en la tierra y en la Reforma Agraria fue abordado en la ICARRD+20, donde expertos convocados intentaron dar respuesta a la pregunta sobre ¿cuál es el principal desafío para articular de manera coherente la política de drogas con la reforma agraria y el desarrollo rural en contextos afectados por economías ilícitas?, en el marco de la plenaria Tierra, soberanías y rutas para la paz.

Francisco Gutiérrez Sanin, del Observatorio de Tierra de la Universidad del Rosario de Colombia, planteó la necesidad de hacer una redistribución equitativa y señaló que las economías ilícitas han sido el resultado de “la deficiencia de las economías legales”. Indicó además que Colombia debe aprender de la forma en la que Bolivia y Perú han trabajado en la reducción de cultivos de uso ilícito e invitó a articular la política antidroga con el desarrollo para los territorios.

Los panelistas insistieron en la importancia de un enfoque integral de la sustitución de cultivos garantice la permanencia del campesinado y las comunidades rurales. Al respecto Óscar Recinos, representante de la Vía Campesina de El Salvador dijo que: “El diálogo con las comunidades debe ser importante en la sustitución, para estudiar el territorio y darle un enfoque, no con la militarización del territorio, si no con un enfoque participativo, comunitario y cuidar los nuevos cultivos para que estos le permitan una vida digna al campesino, a la campesina, a la comunidad indígena y que esto no vaya a precarizarlos más”.

Para, Gloria Miranda, directora del programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la implementación de la Reforma Agraria y una redistribución justa de la tierra es clave para hacerle frente a los cultivos de uso ilícito porque “la coca es el cultivo de la exclusión, de la falta de implementación de la Reforma Agraria”.

Dario Cendoya, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Uruguay, señaló que la estrategia de asfixia para las economías ilícitas y oxígeno para las comunidades debe complementarse con la articulación de políticas públicas que apunten a la paz y al desarrollo para los pueblos rurales.

A su vez, Frances Thomson, académica e investigadora, indicó que es fundamental estudiar el comportamiento de los mercados de sustitución, porque muchas veces, las fallas en esos mercados terminan empujando a los campesinos nuevamente a los cultivos de uso ilícito. “La evidencia es clara: la falta de acceso a los mercados genera dependencia de los cultivos ilícitos”, dijo.

Plenaria final

De otro lado, en la quinta y última plenaria de la ICARRD +20 ¿Quién controla la tierra, el petróleo y los minerales? Historia y futuro de la geopolítica de los recursos, organizaciones sociales de Brasil llamaron a “promocionar la Reforma Agraria y el desarrollo rural para enfrentar la crisis climática, considerando la conexión entre tierra, agua y clima”, leyó uno de los voceros de Brasil.

La ministra de Agricultura y presidenta de la Conferencia internacional ICARRD20, Martha Carvajalino, abrió el espacio para la discusión con la pregunta sobre dónde están los recursos y quién los controla, a la cual Hilary Zhou, representante del Comité de Incidencia Internacional de Zimbabue, indicó que los recursos más valiosos están en el sur global, pero que es el norte global el que los administra.

Para Jun Borras, del ISSF Universidad Erasmus de Rotterdam de Holanda, la mercantilización de la tierra, la vida y la naturaleza es mayormente de los capitalistas, que operan poder dentro, por fuera y a través de los Estados. También se benefician y son protegidos con militares, policía y las cárceles, la mayoría desplegados para proteger los intereses capitalistas”. Indicó así mismo que una de las formas de enfrentar este fenómeno es promover la tenencia de la tierra para las comunidades que históricamente la han trabajado, como son pueblos indígenas, el campesinado, los pastores y las comunidades afros.

Claudia Patricia Ortiz Jeréz, de la Comisión Mixta de Colombia, indicó que el modelo centrado en el uso de los recursos naturales al servicio del capitalismo está rompiendo las relaciones espirituales de las comunidades con el territorio. “Debemos hacer un mandato a construir con todos en donde se tenga en cuenta los mares, los ríos, los territorios. Se tiene que priorizar la vida, tierra quien la trabaja, alimentos para la vida, no para la muerte, tierra para quien la trabaja”.

A su vez, Rodrigo Uprimi, director de Dejusticia, indicó que debe haber un cambio en el multilateralismo y que América Latina debe jugar un rol clave en este nuevo viraje del orden global. “Necesitamos un orden jurídico y político global, que sepa poner en control a los grandes poderes salvajes que impiden la consolidación y la garantía de los derechos humanos a nivel mundial incluyendo los derechos de los campesinos, de pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes a través de medidas como Reforma Agraria, eso implicaría llevar el garantismo jurídico a nivel global”, dijo.

Finalmente la ministra Carvajalino concluyó el debate afirmando que sta ICARRD es el encuentro de todos los pueblos en todas la voces, en donde los Estados asumimos una responsabilidad, los pueblos su responsabilidad histórica y la academia asume la responsabilidad de ponerse del lado de las decisiones y de la construcción de la justicia. Es la convergencia de las crisis, una oportunidad de repensar el multilateralismo, de construir un nuevo orden justo de las relaciones internacionales, una gobernanza justa de los recursos, que redistribuya la tierra, que recupere los bienes públicos, que restituya la dignidad que restaure los ecosistema, que nos ponga a pensar en la sostenibilidad y la vida, un Sur global que debe reencontrarse y fortalecerse, una América Latina que necesita construir su voz y nuevamente estar al frente de la búsqueda de la paz”.