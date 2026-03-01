Gaviotas Chiquinquirá, pegó primero en la final del campeonato de Softbol "Juega por tu Barrio"

Se inició la gran final del campeonato élite juega por “tu barrio” en el estadio Argemiro Bermúdez Villadiego con victoria contundente 10-3 del equipo Gaviotas Chiquinquirá a su similar de Blas de Lezo.

Este domingo se realizará el segundo juego de esta serie final de play off. De tres juegos el ganador de dos se alzara con el trofeo de campeón del torneo Élite Juega por tu barrio año 2026.

En caso que gane Blas de Lezo se jugará un definitivo encuentro media hora después de haber finalizado el primer compromiso.