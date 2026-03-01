“Encontramos a Jemmys y ahora inicia su proceso de recuperación en Bolívar”: Gobernador Yamil Arana

El mandatario confirmó que después de un arduo trabajo de búsqueda Jeimmys Mejía Niño fue encontrada en la ciudad de Medellín

Ya se encuentra en el departamento de Bolívar, donde comenzó un proceso integral de recuperación luego de permanecer en situación de calle y en condición de alta vulnerabilidad.

Jeimmys, oriunda del municipio de San Jacinto, había estado lejos de su entorno familiar durante varios meses.

Su caso se conoció públicamente a través de redes sociales, donde imágenes y mensajes de ciudadanos permitieron su rápida identificación por parte de familiares y personas cercanas.

Tras confirmarse que se encontraba en Medellín, el Gobernador dispuso de un equipo de la Gobernación de Bolívar qu activó de manera inmediata la ruta de búsqueda y atención integral.

“Este equipo interdisciplinario, conformado por profesionales en trabajo social, psicología y salud, se desplazó para verificar su estado, brindarle asistencia inicial y coordinar su traslado seguro al departamento”, sostuvo el mandatario departamental.

Arana Padauí reiteró que “el compromiso fue claro desde el primer momento: no descansar hasta encontrarla. Hoy podemos decir que está de regreso en casa y no estará sola en este nuevo comienzo”.

Jeimmys ya inició un proceso que incluye valoración médica completa, atención psicosocial especializada, acompañamiento familiar, restablecimiento de derechos y seguimiento permanente por parte de las autoridades competentes.

El objetivo es garantizar su estabilización física y emocional, así como su reintegración plena al núcleo familiar y social.

La administración departamental indicó que este caso evidencia la importancia de la articulación entre ciudadanía e instituciones, así como la necesidad de fortalecer las rutas de atención para personas en condición de vulnerabilidad.

“Cada vida importa. Gobernar también es cuidar y responder cuando más nos necesitan”, reiteró el gobernador Yamil Arana.

Con este desenlace esperanzador, la Gobernación de Bolívar reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la protección de los derechos fundamentales y la atención oportuna de quienes atraviesan situaciones críticas en el territorio.