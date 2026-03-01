El Ministerio de Agricultura declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos en Falan, Tolima

Con la declaratoria de Falan, Colombia llega a 140.147,07 hectáreas declaradas como APPA a nivel nacional, consolidando este instrumento como una herramienta clave para proteger los suelos con mayor aptitud agrícola del país. A la fecha, las áreas declaradas se distribuyen así:

• La Guajira: 79.782 hectáreas en ocho municipios: San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Fonseca y Barrancas.

• Antioquia: 43.317 hectáreas en los municipios de Concordia, Fredonia, Venecia, Jericó, Tarso, Salgar y Caramanta.

• Cundinamarca: 5.344 hectáreas en la provinciaSabana Centro, en los municipios de Sopó y Nemocón.

• Tolima: 11.703,07 hectáreas en el municipio de Falan.

Un homenaje a Johan Ferney Aguilar González

La declaratoria de la APPA en Falan se realizó en honor a Johan Ferney Aguilar González, joven asesinadoel 3 de septiembre de 2023 en este municipio del Tolima, hijo del líder local y activista ambiental Wilder Antonio Aguilar Rodríguez, quien había defendido incansablemente su territorio. Con esta declaratoria, el Gobierno nacional protege los suelos productivos del municipio como un acto de justicia con las comunidades que han dado su vida por defendersu tierra.

“Las APPA son un instrumento para que aquellos suelos que hoy están siendo trabajados para producir comida no estén al vaivén de la presión del cambio de uso del suelo. Muchos agricultores y campesinos en Colombia han visto cómo el desarrollo urbano y la explotación

del subsuelo desplazan la producción agropecuaria. Esta es una decisión de política pública para que los suelos de la vida se protejan como el patrimonio más importante que son. Con esta resolución, hacemos honor a Johan Ferney Aguilar González, quien hoy no nos acompaña, pero está en nuestros corazones y en la historia de este país” , precisó la ministra de Agricultura y Desarro lo Rural, Martha Carvajalino Villegas.

¿Qué son las APPA y para qué sirven?

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) surgieron del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, con el propósito de proteger los suelos fértiles con mayor aptitud agrícola para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. Colombia se suma así a una tendencia global: países como Portugal, Canadá y China protegen sus tierras productivas a través de zonasagrícolas protegidas o cinturones verdespara asegurar la producción de alimentos frente a la expansión urbana y otras presiones sobre el suelo. Las APPA son la respuesta de Colombia a ese mismollamado: proteger el sueloproductivo como un bien estratégico para las generaciones presentes y futuras.

“El ordenamiento territorial es fundamental en la reforma agraria. A veces hablamos de tierra, de distribución, de créditos, de infraestructura, pero olvidamos que la reforma agraria también implica pensarnos los territorios. Nos han demandado diciendo que las APPA violan la autonomía territorial, pero lo dicen bajo una visión muy limitadade este concepto; es, también, que las comunidades rurales, campesinas, los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros participen en la toma de decisiones sobre su propio territorio. Desde la UPRA, hacemos el trabajo técnico: identificamos cuáles son los mejores suelos, el ordenamiento ambiental, el recurso hídrico, la información social y ponemos ese panorama en discusión con las autoridades locales y con las comunidades. Es de esa manera que las APPA se construyen” , aclaró Juan Pablo Sandoval, director general de la Entidad.

Voz del territorio

A las comunidades que han defendido su tierra frente al extractivismo, las APPA les da esperanza. Así lo expresaron productores de Falan y La Guajira,quienes coincidieron en que este instrumento les devuelve la tranquilidad de seguir cultivando.

La señora Miriam Díaz, lideresa campesina de Falan, dijo: “Estoy muy emocionada y conmovida de haber recibido esta declaratoria de APPA en el Tolima. No ha sido fácil, pero estoy muy contenta porque ya sentíamos que tirábamos la toalla. Una empresa minera canadiense se tomó todo el municipio rural, ya nos sentíamos atrapados e intimidados;

pero, gracias al gobierno del presidente Petro, llegó la UPRA a mi municipio de Falan, este gobierno no nos dejó solos” .

Y desde La Guajira, Óscar Gámez, productor de San Juan del Cesar, recordó que su comunidad ha vivido más de 17 años bajo el acechodeuna transnacional extractivista. “Somos la última despensa agrícola que le queda al departamento de La Guajira” , advirtió; y agradeció al director de la UPRA, al viceministro JoséLuis, a la ministray al presidente por “permitir que los miembrosde mi comunidad sigamoshaciendo lo que nos gustahacer: producir alimentos” .

Con esta declaratoria, el Gobierno nacional avanza en el cumplimiento de sus metasen materia de protección de suelos para la producción de alimentos, ratificando su compromiso con las comunidades rurales, organizaciones sociales, comunidades campesinas ypueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Un compromiso que se enmarca en el mandato popular de la vida y de la tierra, garantizando que los suelos fértiles de Colombia sigan produciendo los alimentos que el país necesita, hoy y para las generaciones futuras.