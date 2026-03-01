Ejército israelí anuncia movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán

El ejército israelí anunció este domingo que movilizará a cerca de 100.000 reservistas como parte de la operación contra Irán.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para movilizar a unos 100.000 reservistas y están aumentando su nivel de preparación en los distintos frentes” como parte de la operación, afirmó el ejército en un comunicado.

En desarrollo..