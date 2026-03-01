Descartan derrame de combustible al río Magdalena con caída de vehículo al cuerpo de agua

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo informamos que, una vez se conoció la situación relacionada con la caída de un vehículo tipo carro cisterna que transportaba ACPM desde una embarcación tipo ferry, se activaron de inmediato los protocolos de atención.

El evento fue coordinado con las alcaldías municipales de la zona, asegurando el tanque del vehículo con el fin de evitar cualquier posible derrame del combustible. Posteriormente, con el apoyo de maquinaria, el vehículo fue retirado de las aguas.

Es importante informar que no se registró pérdida ni derrame del producto, por lo que no hay afectación ambiental asociada a este hecho.

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo continuaron el monitoreo preventivo de la zona.