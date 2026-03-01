Con un consenso de 28 países concluyó ICARRD+20 en Cartagena

Con un texto de 32 párrafos que representa el consenso de 28 estados concluyó la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Social ICARRD+20 en la ciudad de Cartagena que marca una ruta de acción de lo que está por venir como política de Estado, con visión estratégica, planificación y vocación internacional de manera que la Reforma Agraria sea la esencia de una humanidad justa, resiliente y viable.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Recibimos 56 estados, quienes se pusieron, desde el primer se propusieron buscar consenso. Y si bien pudiéramos tener una declaración desde diferentes miradas, hoy tenemos la mejor declaración posible para los estados que se sentaron a construir acuerdos. Y ojalá la tercer, la cuarta, la quinta, la sexta conferencia internacional de Reforma Agraria profundicen en las declaraciones necesarias para transformar”, dijo la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, celebró la amplitud y la diversidad de quienes participaron de la ICARRD+20 así como la profundidad de los debates y agradeció el compromiso con la construcción de un mundo más justo para el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afro, lo cual demuestra que este proceso tiene continuidad y respaldo político.

La ministra Carvajalino indicó que existe la voluntad de países de Asia y África para albergar la próxima Conferencia en menos de 3 años. Esa decisión permite tener la posibilidad con un mecanismo que se va a construir entre los estados que han acogido la declaración para poder discutir dónde será el próximo encuentro. También reconoció el trabajo de México por lo que propuso que el país Latinoamericano sea sede de la tercera ronda

Concluyó realizando un reconocimiento a quienes participaron en el foro global asegurando que “nos reconocemos entre los pueblos, nos defendemos, y construimos lo que vimos hoy acá: la unidad. Porque la unidad del movimiento agrario es la garantía para impulsar esta ruta. Permítanme a todas y todos ustedes darles mi inmenso agradecimiento, admiración y reconocimiento porque han hecho ustedes el encuentro más importante por la tierra en el mundo que dice hoy que la Reforma Agraria es la más importante de nuestras revoluciones, una revolución que pone al centro de nuestra esperanza la vida, la revolución por la vida, porque aquí nos encuentra la vida. Aclamando la paz cierra Colombia y los despide la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de ustedes”

Firma del Pacto Nacional

Igualmente en la jornada de clausura se realizó la firma del Pacto Nacional por la implementación de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural Integral y Popular suscrito por mujeres y hombres del movimiento social (indígenas, campesinos, raizales, afrodescendientes, palenqueros poblaciones acuíferas) en conjunto con el Gobierno Nacional representado por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

Un documento catalogado como de justicia histórica y política por cuanto reafirma la legitimidad de las expresiones populares y comunitarias que construyen vida y territorio en toda Colombia y reconoce integralmente el Mandato de las comunidades campesinas, los Pueblos Indígenas y los Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, en la transformación estructural del país. En otras palabras, un pacto base hacia la construcción de una Reforma Agraria y Acuaria Estructural, Integral y Popular, avanzando hacia una Colombia en paz, con democracia y justicia social, económica y ambiental.

Lo que dejó la ICARRD

La conferencia convocó a 843 participantes internacionales de 102 países y 3.509 participantes nacionales de 359 municipios consolidándola como de los encuentros globales más amplios en materia de reforma agraria.

En el Centro de Convenciones de Cartagena se llevaron a cabo 60 eventos con la participación de más de 45 representantes internacionales entre ministros, viceministros y autoridades. En este lugar de congregaron 40 voceros nacionales, 20 organismos multilaterales y agencias del sistema de Naciones Unidas, además de 15 académicos y experto y tuvo un alta demanda y movilización con 6.800 registros acumulados.

También se llevó a cabo la agenda paralela con 130 eventos entre paneles, foros y talleres, con la participación de 60 ponentes internacionales, en 6 sedes alternas, además de 2 exposiciones de arte.

De otro lado, la Zona Tierra para Todos se consagró como el espacio abierto con mayor impacto masivo y el principal escenario de participación ciudadana con 114.138 ingresos entre el 24 y el 26 de febrero, en el cual la experiencia “De la mesa a las manos”, se destacó gracias a la participación de cerca de 100.000 personas. Así mismo se llevó a cabo una nutrida agenda cultural con 28 conciertos, conversatorios y actividades culturales, en la que participaron 141 expositores y 72 productores nacionales provenientes de 24 departamentos, ampliando la dimensión territorial y cultural de la Conferencia.

Y brindó un amplio espacio para la participación productiva y la dinamización de la economía territorial a través de Mercado Campesino en la cual confluyeron 91 organizaciones de productores campesinos, afro e indígenas provenientes de 26 departamentos

Así quedó plasmado queColombiase despide de la ICARRDhabiendo puesto a hablar al mundo dela importancia de sembrar, la necesidad de fortalecer los sistemas agroalimentarios, transición a lógicas de producción limpia, la agroecología y el reconocimiento de las mujeres a los jóvenes que hoy vuelven a hablar por la tierra.