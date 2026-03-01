Cemento País celebra los 30 años de Ferretería Samir, referente del sector en la Región Caribe

Cemento País felicita a Ferretería Samir por sus 30 años de sólida trayectoria en el mercado ferretero colombiano, consolidándose como una de las empresas más influyentes y visionarias del sector en la Región Caribe.

Fundada por el empresario colombiano Samir Kuzmar, esta reconocida cadena ha construido un modelo empresarial basado en la innovación, la importación directa, la modernización tecnológica y el fortalecimiento logístico, marcando un antes y un después en la comercialización de materiales y soluciones para la construcción.

“Nos sentimos honrados de compartir este camino con Ferretería Samir”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País. “Su evolución tecnológica, su apuesta por la importación directa y su expansión logística son un ejemplo de liderazgo y visión empresarial en el sector”.

En la fotografía: Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, junto al fundador de Ferretería Samir, Samir Kuzmar.

Con tres décadas de experiencia, Ferretería Samir se ha consolidado como un aliado estratégico para constructores, contratistas y clientes en la Costa Atlántica, ofreciendo soluciones innovadoras, eficiencia operativa y un servicio cercano que fortalece el desarrollo regional.

Cemento País celebra este importante hito empresarial y ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo esta alianza estratégica para seguir impulsando el crecimiento del sector constructor y el progreso de la región.