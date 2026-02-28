URGENTE: Trump exhorta a los iraníes “tomar el control de su gobierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó este sábado a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno, mientras fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaban un ataque contra las posiciones militares en la república islámica.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”, dijo Trump en un mensaje en video desde Florida.

Donald Trump, afirmó que sus fuerzas pueden “sufrir bajas” en el ataque lanzado contra Irán para, según él, destruir las capacidades militares y provocar una revuelta popular en la república islámica.

“Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y podemos sufrir bajas”, dijo Trump en una alocución en la que anunció la ofensiva.

De otro lado, el presidente norteamericano ofreció a los dirigentes militares de Irán la “inmunidad” o la opción de enfrentar una “muerte segura”.

EEUU inició una serie de ataques “de gran envergadura” contra la república islámica. Trump afirmó a los iraníes que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní y “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.