Aumento de casos de sarampión en las Américas: en Cartagena hay disponibles 4.659 dosis

Ante el aumento de casos de sarampión en la región de las Américas, se han activado protocolos sanitarios por directriz del Ministerio de Salud y Protección Social. Es por ello que, con base en la Circular No. 004 de 2026, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), ha tomado medidas con el propósito de proteger a la ciudadanía contra esta enfermedad.

Sobre el tema, el director del Dadis, Rafael Navarro España, señaló que la idea con el lineamiento nacional es fortalecer la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos al país. Por tal motivo, desde la entidad sanitaria del Distrito, se empezó a vacunar al personal que trabaja en el sector hotelero y en el Aeropuerto Rafael Núñez.

De acuerdo con la directriz del Ministerio de Salud, el escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano. Esta situación eleva el riesgo de importación del virus y exige medidas anticipadas para proteger los logros alcanzados en eliminación de la enfermedad, en un contexto de alta movilidad internacional.

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. En la Región de las Américas se reportaron 14.891 casos, lo que representa un aumento de 32 veces frente a 2024.

En las últimas horas el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó tres casos de sarampión importados en Colombia, lo que obliga a las autoridades sanitarias del país a extremar las medidas de salud para evitar el contagio de la población.

Como medida preventiva, el Dadis emitió una circular alertando a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB, con el propósito de intensificar la búsqueda con sospecha para diagnóstico de eventos inmunoprevenibles de Sarampión, Fiebre Amarilla y Tosferina en el Distrito de Cartagena para implementar la ruta de información para seguimiento de posibles casos.

En Cartagena, hay disponible 4.659 dosis, para los niños y niñas de 6 a 11 meses 29 días (dosis cero) y de 6 a 16 años once meses y 29 días dosis adicional de Sarampión Rubeola y 39.070 dosis de Triple Viral para niños y niñas de 1 a 10 años de edad once meses y 29 días.

Fortalecimiento de la vacunación

La vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión. El país mantiene disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR. En el caso del Distrito de Cartagena se encuentran habilitados 70 puntos de vacunación en las IPS públicas y privadas.

La vacunación contra sarampión está dirigida a:

Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar esquema a los 12 y 18 meses.

Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral.

Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021.

Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

Contactos de casos sospechosos, menores de 60 años o con antecedente incierto. Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

Algunos de los síntomas se presentan de 10 a 14 días, después de la exposición a la enfermedad, iniciando con:

• Fiebre alta

• Tos seca

• Conjuntivitis (ojos rojos)

• Brotes en la piel. Esta erupción cutánea aparece tres o cinco días después de los síntomas en cara y el resto del cuerpo.

• Malestar general

• Manchas blancas en la boca, que pueden aparecer dos o tres días después de los síntomas iniciales.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, se trasmite por el aire, al toser o estornudar, afecta a las personas no vacunadas y puede generar complicaciones graves y el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas.