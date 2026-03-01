Alcaldía Mayor de Cartagena presentará siete proyectos estratégicos

Con la instalación oficial del primer periodo de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Distrital, este domingo 1 de marzo, la Alcaldía Mayor de Cartagena dio inicio a una agenda que contempla la presentación de siete proyectos de acuerdo orientados a movilidad incluyente, dignificación de derechos fundamentales, fortalecimiento cultural, modernización vial y ajuste normativo institucional.

En representación del alcalde Mayor,Dumek Turbay Paz, asistió al recinto la secretaria General del Distrito, María Patricia Porras, quien destacó que este periodo marca un momento decisivo para la ciudad.

“No solamente damos apertura a un periodo oficial de debates, análisis y conversaciones de ciudad, sino que es el inicio de un proceso importante para nuestra administración representada por nuestro señor alcalde Dumek Turbay Paz. Transformar iniciativas en realidad para fortalecer este momento histórico de nuestros ciudadanos. Hoy, venimos a este recinto con proyectos de acuerdo que no son improvisaciones ni titulares de ocasión, son respuestas concretas a las necesidades históricas de nuestra población”, dijo Porras.

La funcionaria distrital agregó: “Es saldar deudas y cumplir compromisos sociales, exaltar derechos de las comunidades vulnerables y empoderar nuestra cultura. Creemos firmemente que si se llegan a materializar se convertirá en realidad la felicidad de mucha gente, ya que no solo es concreto y acero, sino movilidad, inclusión, progreso integral y competitividad para la ciudad”, expresó la funcionaria”.

Los siete proyectos estratégicos del Distrito

Durante este primer periodo ordinario, la Administración Distrital radicará 7 iniciativas clave:

1. Tarifa diferencial en Transcaribe para estudiantes y adultos mayores.

2. Declaratoria de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural Distrital.

3. Creación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural de Cartagena (SIFAC).

4. Incorporación de recursos para la reconstrucción del Puente de Las Palmas.

5. Incorporación de recursos para el alcantarillado del barrio República del Caribe.

6. Autorización para formalizar la enajenación del predio “Complejo de Raquetas”.

7. Modificación del Acuerdo 039 de 2004 para fortalecer el Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Estas propuestas buscan saldar deudas históricas, ampliar oportunidades y consolidar el modelo de ciudad planteado en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”.

Tarifa diferencial en Transcaribe: alivio directo al bolsillo de estudiantes y adultos mayores

Uno de los proyectos más esperados es la implementación de una tarifa diferencial en el sistema Transcaribe, que permitirá que estudiantes y adultos mayores paguen $2.900 por trayecto, frente a los $3.900 actuales.

La secretaria General explicó el alcance social de la iniciativa:“Vamos a beneficiar a miles de usuarios de Transcaribe de estratos bajos. Hoy un pasaje que cuesta 3.900 pesos, con nuestra propuesta permitirá que se paguen $2.900. Esto es gracias a un esfuerzo presupuestal del distrito que asumirá la tarifa diferencial de 1000 pesos por trayecto, pero no solamente para los estudiantes, sino también al adulto mayor.”

La medida será posible gracias a una inyección de recursos distritales que subsidiarán $1.000 por viaje, garantizando mayor acceso a la educación, la movilidad y la inclusión social.

Fiestas de Independencia: protección patrimonial y proyección cultural

Otro de los proyectos busca declarar las Fiestas del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural del Distrito, brindando un marco legal de protección, salvaguardia y fortalecimiento a la celebración con más de dos siglos de historia.

La iniciativa contempla la protección de cabildos, comparsas, danzas tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el congo; expresiones musicales, disfraces, saberes artesanales y memoria histórica asociada a la independencia, consolidando esta festividad como motor de desarrollo cultural, social y económico.

SIFAC: política pública para la formación artística

Con la creación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural de Cartagena (SIFAC), la Administración busca institucionalizar una política pública que articule y fortalezca los procesos formativos en artes y cultura, garantizando acceso a niños y jóvenes y promoviendo la profesionalización progresiva del sector cultural.

Nuevo puente de Las Palmas y alcantarillado de República del Caribe

En materia de infraestructura, el Distrito gestionará la incorporación de recursos para la reconstrucción del Puente de Las Palmas, conexión estratégica entre Manga y el Pie del Cerro, con una solución estructural proyectada a 30 años y cuatro carriles de circulación.

Asimismo, se destinarán recursos para el alcantarillado del barrio República del Caribe, en las faldas del cerro de La Popa, mediante un sistema por gravedad que contempla cerca de 4 kilómetros de tubería y alrededor de 400 registros domiciliarios, impactando directamente a familias que durante décadas han carecido de saneamiento básico adecuado.

Fortalecimiento institucional y seguridad

Entre las iniciativas también se encuentra la formalización jurídica del predio “Complejo de Raquetas”, usado por el Distrito desde 2006, y la actualización del Acuerdo 039 de 2004 para armonizar las tarifas del Cuerpo de Bomberos con la normativa nacional vigente, fortaleciendo su sostenibilidad financiera.

Con la instalación de este primer periodo ordinario de sesiones, la Administración Distrital inicia una etapa clave para convertir estos proyectos en Acuerdos que impacten positivamente la calidad de vida de los cartageneros, consolidando una agenda social, cultural y de infraestructura que busca transformar compromisos en realidades.