Alcalde Dumek Turbay le cumple a Angelly

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, llegó hasta la comunidad de Los Comuneros para cumplirle la palabra a Angelly, quien meses atrás, durante la inauguración de la vía de Loma Fresca y en su primera visita a la zona en un consejo barrial, se le acercó con una petición sencilla pero poderosa: una bicicleta y un computador para poder estudiar y movilizarse.

Este fin de semana, esa promesa se hizo realidad. Angelly recibió no solo una bicicleta para ella, sino otra para su hermano menor, y un computador que fortalecerá su proceso académico. La sorpresa fue celebrada por vecinos, amigos y familiares, que acompañaron el momento con aplausos y abrazos.

En medio de la entrega, la comunidad aprovechó para recordarle al alcalde una solicitud que venían haciendo desde hace tiempo: el arreglo del parque del barrio. Y Angelly, con la naturalidad y la ilusión propia de sus 14 años, volvió a levantar la mano.

Quiere celebrar sus 15 años, en octubre, en ese parque.

“Será un parque completamente nuevo. La comunidad nos había hecho la petición desde hace tiempo y aquí estamos, cumpliendo. Y qué mejor que darle respuesta a unos niños, que son quienes más lo piden”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y añadió, mirando a Angelly: “Por supuesto, Angelly podrá celebrar sus 15 años en el renovado parque que llevará su nombre. Será un espacio digno, seguro y pensado para ustedes”.

El nuevo parque, aunque es un espacio pequeño ubicado en una pendiente del sector, contará con un bohío nuevo, zona de juegos, columpios, resbaladeros, zona verde y un muro de contención que garantizará la seguridad del lugar.

Será un espacio hecho a la medida de la comunidad: sencillo, pero completo. Un lugar donde los niños puedan jugar, reír y crecer; donde las familias puedan encontrarse; y donde, en octubre, una quinceañera pueda soplar sus velas rodeada de todo su barrio.