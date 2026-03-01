17 presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en El Carmen de Bolívar

En desarrollo de operaciones de control territorial en la subregión de los Montes de María, la Armada de Colombia, de manera coordinada con la Policía Nacional e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, continúa fortaleciendo las condiciones de seguridad en el municipio de El Carmen de Bolívar y sectores aledaños.

Gracias al trabajo articulado, en lo corrido del año 2026 se han logrado resultados que afectan de manera directa a los grupos criminales que pretenden generar inestabilidad en esta zona del departamento de Bolívar.

En total se han capturado 17 presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo” entre los que se destacan alias “Niko”, alias “Ayapel” o “Niño Mercado”, alias “Mono”, alias “Artesano” y alias “Mario”, quienes, al parecer, son señalados de coordinar y ejecutar actividades ilícitas que vulneraban la tranquilidad y afectaban la seguridad en la región. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización.

El trabajo coordinado con la Policía Nacional ha sido fundamental para la protección de las comunidades de los Montes de María, permitiendo mantener presencia permanente, puestos de control y capacidad de respuesta inmediata frente a cualquier amenaza.

La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales con el fin de trabajar en pro de la tranquilidad de todos los habitantes de esta región del país. Así mismo, invita a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes cualquier situación, grupo o persona que represente riesgo para la población.