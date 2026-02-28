Hable con elPrograma

28 feb 2026 Actualizado 20:28

Internacional

Netanyahu dice que hay “señales” de que Jameneí está muerto

Netanyahu, afirmó que hay “señales” que apuntan que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “dejó de existir”

Ali Jamenei, líder supremo de Irán en abril de 2023 en Teherán. FOTO: Sadegh Nikgostar ATPImages/Getty Images / ATPImages

EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay “señales” que apuntan que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “dejó de existir” tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Noticia en desarrollo

