Netanyahu dice que hay “señales” de que Jameneí está muerto
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay “señales” que apuntan que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “dejó de existir” tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.
“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.
Noticia en desarrollo