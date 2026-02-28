Más cerca de los empresarios: CISE móvil continúa su recorrido por los municipios de Bolívar

Con el propósito de facilitar la renovación de la matrícula mercantil 2026 y acercar sus servicios a empresarios y comerciantes del departamento, la Cámara de Comercio de Cartagena continúa su despliegue territorial a través del Centro Integral de Servicios Empresariales (CISE) móvil.

“La Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso con las empresas del territorio. Con el CISE Móvil facilitamos la renovación de la matrícula mercantil, reducimos barreras y garantizamos una atención cercana en cada municipio. Renovar es una decisión que activa el poder empresarial y fortalece la competitividad del territorio”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la entidad.

Este viernes 27 de febrero, la unidad móvil presta atención en Villanueva, permitiendo que los empresarios realicen su renovación de matrícula mercantil y demás trámites registrales sin desplazamientos. Para cerrar el mes, este sábado 28 de febrero el CISE Móvil estará en el barrio el Pozón en la casa de la cultura.

Ruta primera semana de marzo

Los empresarios pueden programarse y aprovechar la visita del CISE Móvil para realizar su renovación de la matrícula mercantil 2026 y demás trámites registrales de manera ágil, fácil, segura y cercana.

2 de marzo – Turbana

3 y 4 de marzo – Santa Rosa

5 y 6 de marzo – Mahates

7 de marzo – Bayunca

La estrategia busca ampliar el alcance institucional y garantizar que los servicios de la Cámara de Comercio de Cartagena lleguen directamente al territorio, fortaleciendo la formalización empresarial, la actualización registral y la competitividad en cada municipio.

Renovar es activar el poder empresarial

La renovación de la matrícula mercantil vence el 31 de marzo de 2026 y representa mucho más que el cumplimiento de una obligación legal. Realizar el trámite a tiempo mantiene activa la empresa ante el Registro Mercantil, fortalece su reputación comercial y garantiza su respaldo jurídico en el mercado. Una empresa renovada transmite confianza, solidez y compromiso frente a clientes, proveedores y aliados.

Además, la renovación permite acceder sin contratiempos a los servicios y programas empresariales ofrecidos por la cámara de comercio, posibilita el acceso al crédito, convocatorias a procesos de contratación público y privado; y nuevas oportunidades de negocio. Es un paso fundamental para consolidar la movilidad empresarial, entendida como la capacidad de crecer, expandirse y competir en mejores condiciones dentro del entorno económico.

El plazo avanza y la Cámara de Comercio de Cartagena está presente en el territorio a través del CISE Móvil para facilitar el proceso de renovación de la matrícula mercantil de manera ágil y segura. Aprovechar esta presencia institucional es una decisión estratégica que protege la continuidad del negocio y proyecta su crecimiento durante todo el año.

Renovar hoy es activar el poder empresarial y avanzar con bases firmes hacia nuevas oportunidades.