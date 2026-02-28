La tipografía del siglo XIX inspira nueva propuesta de moda en Colombia

Empresas colombianas anunciaron una alianza para crear una colección exclusiva de camisetas que rinde homenaje a la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico colombiano.

Esta colaboración, que estará disponible a finales de febrero, une la técnica de impresión tipográfica artesanal (un oficio del siglo XIX) con la confección industrial de alta durabilidad, buscando transformar prendas de vestir en piezas de valor cultural y coleccionable.

La unión nace de una visión compartida por honrar el trabajo manual y la autenticidad, pues al compartir origen y ser referentes de la identidad caleña, las marcas decidieron integrar el lenguaje gráfico de los carteles icónicos de La Linterna con los estándares de calidad y diseño de QUEST. Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía de moda, explica que el propósito central es crear piezas que trasciendan las tendencias rápidas y se conviertan en un legado del diseño nacional.

“En un mercado saturado por lo efímero, esta colaboración es una invitación a valorar los procesos que dejan una huella real. Por ello, cada prenda condensa la identidad de nuestros territorios y el rigor del trabajo artesanal. Estamos lanzando piezas diseñadas con carácter y que cuentan historias, creadas bajo la premisa de que permanezcan en el tiempo y que rindan tributo a los lugares emblemáticos y culturales de Colombia, en regiones importantes como Cali, Medellín y el Pacífico”, afirma Giraldo.

La cápsula está compuesta por tres camisetas con un print tipográfico original para cada una, desarrollado en conjunto.

El primer diseño hace homenaje a su casa natal, Cali, con una gráfica inspirada en el tradicional Bulevar del Río, mientras que la segunda pieza está inspirada en la fuerza cultural de la Plaza Botero de Medellín. Por último, el tercer diseño es una interpretación visual de los inconfundibles atardeceres del pacífico colombiano.

El valor coleccionable de las prendas radica en el proceso de impresión detrás de cada pieza, pues se trata de un póster original impreso a pulso en la histórica sede de La Linterna en Cali, utilizando máquinas tipográficas de finales del siglo XIX y tipos móviles, lo que garantiza que cada impresión tenga texturas únicas e imperfecciones nobles propias del oficio artesanal.

Esta unión es una declaración cultural que integra la manufactura artesanal con técnicas de conservación patrimonial en el diseño de moda, estableciendo un modelo de negocio basado en la exclusividad, el fortalecimiento de la identidad regional y consolidando una oferta que prioriza la durabilidad