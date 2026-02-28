Casa por cárcel para la mujer que asistió armada a evento del Centro Democrático en Honda, Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mónica Fernanda Joven Urbano, la dragoneante del INPEC que el pasado 26 de febrero fue descubierta con un arma de fuego en medio de un evento de campaña de Álvaro Uribe y Paloma Valencia en el municipio de Honda, Tolima.

Una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La funcionaria no aceptó los cargos, pero una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.

“Los hechos se presentaron cerca de una concentración política que se adelantaba en inmediaciones de la catedral Alto del Rosario. Uniformadas de la Policía Nacional le encontraron a la procesada un bolso con el arma de fuego y cinco cartuchos calibre 25 milímetros”, reveló el ente acusador a la opinión pública.

Según la Fiscalía, la mujer de 30 años manifestó ser funcionaria con acceso a este tipo de armas; sin embargo, no acreditó ningún permiso de porte o tenencia.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, acotó que la dragoneante trabaja en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, y también fue descubierta con un arma cortopunzante y estupefacientes.

Si bien la gobernadora reconoció que no hay evidencia de que existiera intención de atentar contra los dirigentes del Centro Democrático, de igual manera calificó de grave y muy preocupante el episodio, por el riesgo que representa para los candidatos en medio de la actual contienda electoral.