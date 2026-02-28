Cartagena lanza en ANATO agenda de “La Fiesta que nos une”, Independencia del 11 de Noviembre

Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena, bajo el lema “La fiesta que nos une”, son la máxima expresión festiva del pueblo cartagenero. Esta manifestación conjuga historia, resistencia, libertad e identidad cultural, consolidándose como el evento popular más importante de la ciudad y uno de los más esperados a nivel nacional e internacional.

Para este 2026, la agenda involucra una robusta programación de actividades que reflejan el goce de un pueblo resiliente. Desde eventos tradicionales en los barrios hasta desfiles de gran impacto en la bahía, la festividad busca resaltar la riqueza pluriétnica y multicultural de La Heroica.

“Cartagena es mucho más que sus murallas; es la fuerza de su gente y la alegría de sus tradiciones. Presentar nuestras Fiestas de Independencia en ANATO es decirle al mundo que noviembre es el mes para vivir la verdadera esencia de nuestra ciudad. Tenemos una agenda renovada, con un alto componente cultural y náutico, diseñada para que cada visitante se sienta parte de esta fiesta que nos une y que celebra nuestra libertad en escenarios inigualables”, señaló Dumek Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena.

Por su parte, Lucy Espinosa Díaz, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), aseguró que: “Nuestras fiestas son una celebración que fortalece la integración, que está cargada de historia y tradición; de belleza, alegría y liderazgo, pero sobre todo un patrimonio vivo que refleja la identidad pluriétnica y multicultural de Cartagena”.

Así mismo, Liliana Rodríguez, Presidente Ejecutiva de Corpoturismo, manifestó: “Qué mejor escenario para promocionar nuestras Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre desde ANATO y ante todos los empresarios del turismo del país. En noviembre, el destino es Cartagena, en una agenda que incluye un alto componente cultural y náutico que nos permitirá celebrar con la vibra y la fuerza que solo Cartagena puede dar”.

Agenda Festiva 2026

1 de noviembre: Ángeles Somos.

1 al 4 de noviembre: Festival Regional de Gaitas.

6 de noviembre: Cabildo Escuela Normal Superior y Cabildo Vivo Itmina Fanti (Bocachica).

7 de noviembre: Desfile en Traje de Baño (Reinado Popular) y Festival Jorge García Usta.

11 de noviembre: Sesión Solemne del Acta de Independencia, Ofrenda Floral y Serenata del 11 de Noviembre.

12 de noviembre: Gran Desfile de Independencia.

13 y 14 de noviembre: Festival Náutico y Bololó del Arsenal.

14 de noviembre: Cabildo de Getsemaní.

15 de noviembre: Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular.