Bill Clinton respondió a todas las preguntas sobre Epstein, según comité del Congreso

El congresista republicano James Comer, que preside el comité que tomó declaración hoy al expresidente estadounidense Bill Clinton acerca de su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, aseguró este viernes que el exjefe de Gobierno respondió a todas las preguntas e insistió en que lo dicho por él “exonera” al actual presidente, Donald Trump, de cualquier delito en el marco del caso.

Comer se expresó así en una declaración a los medios al cierre de la declaración de Clinton, que se realizó a puerta cerrada en Chappaqua, estado de Nueva York, y duró algo más de seis horas.

“Creemos que esta fue una declaración muy productiva. Debo decir que el presidente Clinton respondió a todas las preguntas o intentó responderlas”, aseguró Comer.

La declaración de Bill Clinton sobre Epstein

La declaración de este viernes ha supuesto la primera vez en la historia que un expresidente se ha visto obligado a testificar ante el Congreso.

La intervención de Clinton se ha producido un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declarara también ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El expresidente Clinton ya aseguró en su declaración inicial ante el comité, que compartió en redes sociales, que él nunca supo nada de los crímenes que Epstein habría cometido y que no hizo nada malo e insistió en que de haber conocido esos delitos los habría denunciado.

Bill Clinton y Hillary Clinton. Al frente, Jeffrey Epstein. Fotos: Getty Images. Ampliar Bill Clinton y Hillary Clinton. Al frente, Jeffrey Epstein. Fotos: Getty Images. Cerrar

Trump resultó exonerado gracias a Clinton

Por su parte, el congresista Comer también aseguró que “con base en todas la evidencia” aportada por Clinton y otros testigos del caso, el presidente Donald Trump “ha quedado exonerado desde hace tiempo”.

“Hoy, el expresidente Clinton exoneró al presidente Trump durante el interrogatorio de los demócratas. Afirmó que no tiene información de que el presidente Trump haya hecho nada malo y que éste nunca le dijo nada que le hiciera pensar que estaba involucrado con Epstein”, escribió a su vez el congresista en un comunicado posterior en X.

Ni Trump ni Clinton nunca han sido acusados de ningún delito ligado con Jeffrey Epstein, con quien mantuvieron una relación años antes de que sus delitos salieran a la luz y de que se quitara la vida en prisión en 2019.

El diario estadounidense reveló los contenidos de una supuesta carta que el presidente Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein en 2003. (Foto: Davidoff Studios/Getty Images) / Davidoff Studios Photography Ampliar El diario estadounidense reveló los contenidos de una supuesta carta que el presidente Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein en 2003. (Foto: Davidoff Studios/Getty Images) / Davidoff Studios Photography Cerrar

