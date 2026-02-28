Autopistas del Caribe entrega al Distrito de Cartagena los tramos Calicanto – Pozón y Ternera – SAO

LaConcesión Autopistas del Caribe realizóla entrega formal al Distrito de Cartagena de dos tramos en doble calzada que, desde esa fecha quedaron bajo administración distrital.

Se trata de los tramos:

Calicanto – Pozón, que va desde el canal Calicanto hasta la glorieta El Pozón (2 kilómetros)

Ternera – SAO, sobre la Troncal de Occidente, con una extensión cercana a 1,8 kilómetros.

Antes de la entrega la Concesión adelantó trabajos de mantenimiento para garantizar el buen estado de la infraestructura. Entre las actividades realizadas se destacan: sello de fisuras en la vía, nueva demarcación, reparación de andenes, pinturade pasos peatonales, limpieza y poda.

Estos tramos hacían parte del corredor administrado por Autopistas del Caribe, que continúa operando y manteniendo los 249,16 km totales entre los departamentos de Atlántico y Bolívar, asegurando la movilidad y la prestación permanente de servicios al usuario.

Laentrega al Distritode Cartagena corresponde a una entregainicial prevista en el cronograma de la Etapa de Reversión, en virtud de la cual determinados tramos urbanos pasan a administración territorial antes de la finalización del contrato.

La Concesión mantienela operación del resto del corredor hastael 21 de julio de 2026,fecha en la que culminala Etapa de Reversión y se formalizará la entrega total a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y este a su turno al Instituto Nacional de Vías INVIAS.