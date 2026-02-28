Estamos entrando en especie de tercera guerra mundial a retazos: experto por ataque de Israel a Irán

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estamos entrado en especie de tercera guerra mundial a retazos: experto por ataque de Israel a Irán

Este sábado, 28 de febrero, el mundo se despertó con una nueva coyuntura en Medio Oriente, pues Israel, con apoyo de Estados Unidos, bombardeó a Irán en lo que calificaron como “un ataque preventivo”.

Por esta razón, en los micrófonos del Noticiero Caracol, habló Iván Ernesto Gatón, abogado, escritor y experto en temas internacionales, quien dio su perspectiva del tema.

Lo primero que aseguró Gatón fue que se debe “tomar conciencia de que este hecho no se va a quedar solamente en el Medio Oriente”.

Esto porque la geografía de Irán tiene un aspecto que no otro cualquier país posee: el acceso al control del petróleo.

“Irán es quien tiene el control del acceso al Estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo y del gas del planeta. Son las claves que pueden tener un impacto en cualquier país del mundo”, explicó el experto.

¿Hay una tercera guerra mundial?

En esa línea, Gatón recordó declaraciones pasadas del papa Francisco, cuando este mismo puso sobre la mesa que el mundo estaba cruzando las puertas para entrar en una tercera guerra mundial.

“Si vemos las imágenes que nos han presentado hasta el momento de cómo, por ejemplo, en Bahrein han estado llegando los misiles de Irán. Las proporciones de este hecho que estamos siendo testigos nos llevan a considerar una frase que dijo en su momento el Papa Francisco y es que habíamos entrado en una especie de tercera guerra mundial a retazos. El mundo que teníamos antes ahora se está recomponiendo y no sabemos dónde podría terminar", comentó.

¿Fue un ataque predecible?

Para Gatón sí, “porque incluso ya en los ámbitos diplomáticos estaba retirando (Trump) a sus diplomáticos de toda la zona que podría ser afectada por el conflicto”.

“Si vemos cómo la administración Trump ha apoyado a Benjamín Netanyahu, y ya Netanyahu hace tiempo que esbozó cuál es su meta, y quién es su principal enemigo, y vimos lo que sucedió en los ataques que hubo entre Irán e Israel, era evidente que Trump iba a seguir las sendas de Netanyahu”, subrayó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

