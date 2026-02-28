El presidente de Israel agradece el apoyo de Trump en nueva guerra contra Irán

El presidente israelí, Isaac Herzog, agradeció este sábado a su homólogo Donald Trump su “decisión histórica y valiente” de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

“Les apoyo plenamente a usted, al primer ministro Benjamín Netanyahu y a sus equipos en esta decisión de lanzar una audaz operación conjunta contra el principal Estado patrocinador del terrorismo, responsable de décadas de terrorismo y asesinatos masivos en todo el mundo y que aspira a convertirse en un estado con armas nucleares”, dijo Herzog en un comunicado.

El mandatario subrayó su confianza en el Ejército de Israel, reafirmando el apoyo del pueblo a las acciones militares. “Que Dios os bendiga a todos y que regreséis a casa en paz”, dijo a los miles de reservistas israelíes que ya han sido movilizados.

El presidente israelí expresó igualmente su gratitud a los militares estadounidenses, subrayando la importancia de la alianza entre ambos países, y deseó al pueblo de Irán “un futuro mejor y libre”.

En Irán, al menos 24 niñas han muerto y 45 heridas en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab (sur), que impactó un colegio de primaria, según informó el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi.

En UIsrael, un hombre de unos 50 años ha resultado herido leve de metralla en Haifa, según emergencias.

En los Emiratos Árabes Unidos ha muerto al menos una persona, según el gobierno. Mientras que Israel insistió este sábado que su campaña militar - apodada ‘Rugido de León’ - tiene como objetivo blancos militares en Irán.

