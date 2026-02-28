Afinia ejecutará trabajos en la red eléctrica entre el 2 al 6 de marzo

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES, 02 DE MARZO

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Clemencia: carrera 11C con calle 4, esquina, sector La Candelaria.

Circuito Bosque 3 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: transversal 24 con diagonal 22, sector Martínez Martelo.

Circuito Chambacú 1 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: calle 48 con carrera 17B, sector barrio Torices.

Circuito Chambacú 11 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: carrera 2 entre la calle 70 y la calle 71, sector Crespo.

Circuito Chambacú 8 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: calle Las Palmas con calle Larga, sector Getsemaní.

Circuito El Carmen 3 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. El Carmen de Bolívar: barrio El Prado.

Circuito Manzanillo 3 de 8:30 a. m. a 9:00 a. m. Cartagena: zona rural: Manzanillo del Mar, urbanización Palma Real, Ibiza del Mar, urbanización Dammar, urbanización Morros, Ramblas, Zaragocilla, Serena del Mar.

Circuito Manzanillo 3 de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. y de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. Cartagena: zona rural: Infantería de Marina, Serena del Mar multifamiliar Zinnia Club House, Meraki Club & Residences, Varenna Club, conjunto residencial Castelo, conjunto residencial Burano, Centro Hospitalario Serena del Mar, Trevi, conjunto residencial Portanova, conjunto residencial Strada, Tierra Baja.

Circuito Marialabaja 1 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. María la Baja: zona urbana del municipio de María la Baja.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Talaigua Nuevo: zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo: sectores comprendidos entre la calle 12 hasta la calle 16 con carrera 5 hasta la carrera 13.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. Cicuco: zona urbana del municipio de Cicuco.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Talaigua Nuevo y Cicuco: zona urbana: calle 20 entre la carrera 3 y la carrera 13. Zona rural del municipio de Cicuco: Punta de Cartagena. Zona rural del municipio de Talaigua Nuevo: Caño Hondo, vía Cicuco - Talaigua Nuevo y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Córdoba (Bolívar): zona urbana y zona rural del municipio de Córdoba: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito, Tacamocho.

MARTES, 03 DE MARZO

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Clemencia: zona rural del municipio de Clemencia: vía Clemencia - Pescadero, sector Batallón Fusileros.

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Santa Catalina: zona urbana del municipio de Santa Catalina: carrera 8 con transversal 12, sector Villa Rosita; barrio El Progreso. Zona rural del municipio de Santa Catalina: finca La Conquista.

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Calamar: zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera, planta Calamar.

Circuito Candelaria 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: diagonal 30 entre la carrera 59 y la carrera 60B, sector Vista Hermosa.

Circuito Chambacú 7 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Cartagena: plaza Las Mercedes frente al Teatro Heredia, calle Don Sancho, edificio Franco C. F., calle de la Mantilla, calle de la Iglesia, Casa España, calle Santo Domingo, edificio Aguamarina, calle del Cuartel Tecnar, S/E Afinia, Cuartel del Fijo, calle Estanco del Aguardiente, La Carbonera, sector barrio Centro.

Circuito Chambacú 7 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: antigua Universidad Tadeo Lozano, Universidad de Cartagena, Teatro Heredia. Circuito El Carmen 1 de 7:10 a. m. a 4:30 p. m. El Carmen de Bolívar: diagonal 41B entre la carrera 33C y la carrera 33H, sector urbanización El Minuto de Dios.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 3:20 p. m. San Onofre (Sucre), María La Baja: Corregimiento Sabanas de Mucacal: Peaje San Onofre Y Sectores Aledaño A La Vía. Fincas: Santa Elena, Pueblo Nuevo, Piedra Bonita, Santa Cruz, Villa Ruth, El Deseo, Los Blancos Y Sectores Aledaños.

Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m. Turbana: Zona Rural Del Municipio De Turbana: Finca Tierra En El Ojo, Finca Las Marías, La Victoria, Variante A Turbana Y Sectores Aledaños A Está Vía.

Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Cartagena, Turbana: zona rural del municipio de Cartagena: Variante Turbana A Mamonal y Sectores Aledaños A Está Vía. Zona rural del municipio de Turbana: El Chorro, Arroyo Buenos Aires.

MIÉRCOLES, 04 DE MARZO

Circuito Bocagrande 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: Calle 1b Entre La Carrera 3 Y La Carrera 4b, Sector Bocagrande.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Cartagena: Sector Barrio: Villa Hermosa Y La Carrera 96a Entre Las Calle 1 Calle 3 Y Carrera 92b Entre Las Calles 3 Hasta La Calle 1 Sector Campo Bello III.

Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: Carrera 19a Entre La Calle 51 Y La Calle 53b, Sector Los Comuneros.

Circuito Chambacú 8 de 8:20 a. m. a 8:50 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Cartagena: Barrio Getsemaní: Calle Larga Con Carrera 8b, Antiguo Banco Sudameris, Davivienda.

Circuito Chambacú 8 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: Barrio Getsemaní: Calle del Arsenal.

Circuito El Carmen 1 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. El Carmen de Bolívar: Calle 40c Entre La Diagonal 41 y La Diagonal41b, Sector Urbanización Minuto de Dios.

Circuito Olaya (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Magangué: Zona Rural Del Municipio De Magangué: Puerto Nariño, Madrid, Laderas De Madrid, Campo Sereno, El Guazo, El Retiro, Vía Magangué - Madrid - El Retiro Y Sectores Aledaños A Esta Vía.

Circuito San Jacinto 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. San Juan Nepomuceno: Zona Rural Del Municipio De San Juan De Nepomuceno: Las Porqueras, Corralito, San Agustín, Vía Las Porqueras - Corrralito, Vía El Corralito - San Agustín, Vía San Agustín - Nerviti Y Sectores Aledaños A Estas Vías. Zona Rural Del Municipio Del Guamo: Nerviti, Tasajera, Robles, Vía Tasajera - El Roble Y Sectores Aledaños.

Circuito Villa Estrella 4 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m Cartagena: zona urbana de Cartagena: Carretera La Cordialidad entre la carrera 88 y la carrera 92, sector El Pozón; Calle del Terraplén Entre La Transversal 54 Y La Transversal 60, Sector El Pozón; Colombiaton; La India; Flor del Campo.

Circuito Villa Estrella 4 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Cartagena: Zona Urbana De Cartagena: Calle del Terraplén Hasta La Carrera 90 Con Transversal 73d Hasta La Transversal 60a, Sector Barrio El Pozón.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Córdoba: Zona Urbana Del Municipio Córdoba (Bolívar). Zona Rural Del Municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Zaragocilla 7 de 7:20 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: Zona Urbana De Cartagena: Desde La Calle 5a Hasta La Calle 11 Con Carrera 68 Hasta La Carrera 68c, Sector Vista Hermosa.

JUEVES, 05 DE MARZO

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Santa Ana (Magdalena). Zona rural del municipio de Santa Ana (Magdalena): Vía Talaigua Nuevo - Santa Ana Y Sectores Aledaños A Esta Vía, Vía Santa Ana - Pueblito y sectores aledaños a esta vía; El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebra, Alejandría, Valerosa, Los Cocos y sectores aledaños.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En San Estanislao: calle 19 entre la carrera 17 y la carrera 25, sector La Plaza y Bajo Fresco.

Circuito Chambacú 4 de 8:11 a. m. a 4:11 p. m. En: zona urbana de Cartagena: barrio Canapote.

Circuito Marialabaja 1 de 8:10 a. m. a 5:30 p. m. En: zona urbana del municipio de María la Baja: calle 19 entre la carrera 8 y la carrera 11, Sector Raicero.

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. En Cartagena: calle 29b hasta la calle 29c con carrera 22a hasta la carrera 27, barrio Chino.

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 6:30 p. m. En Cartagena: calle 29d entre la carrera 22 bis y la carrera 24, barrio Chino y Pie de La Popa.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de María La Baja: El Níspero; Vías: Flamenco - Níspero. Fincas: Buena Vista, Yalisad, Las Lomas, Santo Domingo, Socorrito, Níspero.

Circuito Chambacú 4 de 9:00 p. m. a 6:00 p.m. En Cartagena: carrera 14 entre la calle 51 y la calle 53, barrio Torices.

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Calamar Y Cliente Coolechera Planta Calamar.

VIERNES, 06 DE MARZO

Circuito Banco III (Magdalena) de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio del Banco: Villa Natalia. Zona Rural del municipio del Banco: El Salto. Zona rural del municipio de Hatillo de Loba: San Miguel.

Línea 573 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana y rural de los municipios de: Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, San Martín de Loba. Zona Rural del Municipio del Banco: Felipe Eduardo, Los Negritos, San Roque, Tamalamequito. Zona urbana del Municipio De Guamal. Zona rural del municipio de Guamal: Salvadora, Sitio Nuevo, Carretero, La Ceiba, Pedregosa, Bellavista, La Puntica, Playas Blanca, Hato Viejo, Ricaurte, Guaymaral, Urquijo, Los Andes. Zona Rural Del Municipio Del Peñón: Chapetona, Playitas, Buenos Aires.

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Clemencia: Carrera 7a Entre La Calle 3a Y La Calle 4, Sector Carrizal.

Circuito El Carmen 1 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: Carrera 51 Desde La Calle 37a Hasta La Calle 41, Sector Barrio Nariño.

Circuito Chambacú 1 de 7:30 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Carrera 18 Entre La Calle 52 Y La Calle 53, Sector Los Comuneros.

Circuito Bosque 3 de 4:30 a. m. a 5:00 a. m. En Cartagena: Calle 29d Entre La Carrera 22 Bis Y La Carrera 24, Sector Barrio Chino y Pie de La Popa.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En Mompox: zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. Zona Rural del Municipio de Santa Ana: San Fernando. Zona rural del municipio de Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Zona Urbana Del Municipio De Santa Catalina: Loma Fresca San José, San Luis.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del Municipio Córdoba (Bolívar). Zona Rural Del Municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de María La Baja: Manguma. Zona rural del municipio de San Onofre: San Antonio, Labarces y Boca Cerrada.

Circuito La Marina 5 de 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 3:30 p. m. En: zona urbana de Cartagena: calle 9 entre la carrera 1 y la carrera 3, sector Bocagrande; carrera 2 entre la calle 9 y la calle 10, sector Bocagrande.

Circuito La Marina 5 de 6:30 a. m. a 3:30 p. m. En Cartagena: carrera 1 entre la calle 9 y la calle 14, sector Bocagrande.