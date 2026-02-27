Turista en Cartagena no instauró denuncia por atraco y los asaltantes quedaron libres

La falta de una denuncia por parte de esta supuesta turista que fue víctima de un intento de atraco en la subida norte al cerro de la popa en Cartagena permitió que las dos personas, entre los que se encuentra un menor de edad, hayan recuperado su libertad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esto, a pesar de que se difundió ampliamente un video en el que se observa como la mujer es arrastrada por uno de los individuos intentando quitarle su bolso mientras el cómplice lo espera a bordo de una motocicleta.

Recordemos que estas dos personas fueron identificadas y detenidas después en un operativo muy cerca del lugar de los hechos donde se escondían de las autoridades.

Ante esta noticia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, respondió en redes sociales que la reforma a la justicia es una necesidad inaplazable.

También el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo Restrepo, explicó que la liberación no responde a una falla del proceso de detención ni a una arbitrariedad del juez del caso sino a una limitación estructural de la ley penal colombiana cuando no existe una denuncia de la víctima.