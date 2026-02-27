Perro antinarcóticos detecta cargamento de cocaína en empresa de encomiendas en Armenia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

A través del olfato de un canino adscrito a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental fue encontrada la droga en una encomienda de una bodega de mensajería ubicada en la carrera 15 con calle 22 en el centro de la ciudad.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío sostuvo que mediante de registro el animalito dio la señal pasiva de sentado frente a un elemento tipo revista que tenía como destino la ciudad de Madrid en España.

Explicó que la revista fue elaborada para el transporte del estupefaciente donde le fue adherido a las hojas una placa que contenía el narcótico y al ser sometido a prueba preliminar dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

Resaltó que después de extraída la sustancia fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su destrucción.

Es de mencionar que la droga incautada está avaluada en 18 millones de pesos.