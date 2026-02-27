Militante del CD dice que había tensión por la seguridad previo al evento de Uribe en Honda, Tolima

Tolima

Como Mónica Fernanda Joven Urbano fue identificada la dragoneante del Inpec adscrita a la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, capturada con un arma de fuego calibre 25 mm con un cargador con 5 cartuchos que llevaba en un bolso.

El hecho sucedió cuando la funcionaria del Inpec se encontraba en el sector de Alto del Rosario en el municipio de Honda, Tolima en donde el expresidente, Álvaro Uribe, liderada una manifestación política junto a la candidata presidencial, Paloma Valencia.

“Al practicarle un registro a una mujer de 30 años de edad y verificar sus pertenencias, se halló al interior de un bolso un arma de fuego tipo pistola, al parecer calibre 25 mm, con un cargador y cinco cartuchos para la misma, sin contar con el respectivo permiso para su porte o tenencia. De inmediato, se procedió a su captura en flagrancia”, dijo la Policía en el Tolima.

Por este motivo la funcionaria del Inpec fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, se espera la legalización de la captura ante un juez de control de garantías.

Esto denunciaron miembros del Centro Democrático en el Tolima

Según Holman Guevara, militante de esta colectividad en el departamento, la jornada había sido suspendida el miércoles en la noche porque al parecer existía información sobre la seguridad del evento, pero pese a eso el equipo decidió seguir adelante.

“Nosotros llegamos al evento con cierta prevención, había tensión, pero antes de que hicieran la requisa a esta persona, el Ejército y el equipo de seguridad del expresidente Uribe le practicaron la requisa a dos personas que estaba cerca a la tarima”, dijo Guevara.

El integrante del Centro Democrático en el Tolima destacó que al expresidente Uribe y a Paloma Valencia el equipo de seguridad los notificó del hecho solo cuando se encontraban en la camioneta.

“La Fiscalía debe investigar y contar que sucedió en este hecho, porque que una persona entre sin salvoconducto a este evento con tanta seguridad, es porque sabia que estaba haciendo, la Fiscalía debe investigar y darle a conocer al país que está sucediendo”, puntualizó.