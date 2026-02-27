Milán: descarrilamiento de tranvía deja dos muertos y 48 heridos , ¿qué pasó?

El tranvía volcó por exceso de velocidad en una curva en el centro de Milán. El conductor es señalado de homicidio involuntario. (Foto: Michele Luigi Edoardo Novaga/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La policía de Milán confirmó que el descarrilamiento de un tranvía, que luego se estrelló contra un edificio en el centro de la ciudad, dejó dos personas muertas y dejó heridas a al menos 48 personas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “más sentido pésame” tras el descarrilamiento.

¿Qué pasó?

En la revisión previa de las autoridades se revela que al momento en el que el tranvía debía detenerse en la parada de Viale Vittorio Veneto, no lo hizo y esto causó que siguiera acelerando.

La velocidad que llevaba el tranvía causó que al momento de llegar al desvío de Lazzaretto perdiera el control y se descarrilara hacia el costado, chocando con un restaurante.

Preliminarmente se indica que el choque no ocurrió por fallo mecánico sino humano, el conductor habría sufrido un percance de salud repentino que causó que se saltara la parada y no frenara.

¿Quiénes son las víctimas?

Según confirman medios locales, la primera víctima del descarrilamiento fue Ferdinando Pavia, un residente de Abbiategrasso de 60 años, que caminaba en la zona donde se descarriló el tranvía.

La segunda víctima, Abdoul Karim Tourè, un senegalés de 56 años que viajaba en el tranvía y que falleció en el hospital.

¿Quién es el conductor?

El hombre que estaba a cargo de conducir el tranvía tiene 60 años de los cuales 34 los ha ocupado como conductor.

Según la revisión de las autoridades, el conductor tiene una amplia experiencia conduciendo tranvías en las líneas 31 y 9, la línea donde ocurrió el accidente.

Servicios de emergencia y bomberos en la zona del descarrilamiento del tranvía en el centro de Milán (Italia). (Foto: Michele Luigi Edoardo Novaga/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Servicios de emergencia y bomberos en la zona del descarrilamiento del tranvía en el centro de Milán (Italia). (Foto: Michele Luigi Edoardo Novaga/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Al ser interrogado, el conductor dijo que antes del descarrilamiento se sintió mal, lo que habría causado que el tranvía siguiera acelerando y perdiera el control en la curva del desvío de Lazzaretto.

La investigación

El ministro de Transporte, Matteo Salvini,se declaró consternado “por lo ocurrido en mi ciudad natal, Milán. Rezo por los implicados en el trágico accidente y agradezco a los rescatistas, con la confianza de que se esclarecerá la causa del accidente”.

La investigación está abierta por homicidio involuntario y agresión por negligencia.

Testigos del accidente

Una mujer que conversó con el diario la Repubblica y quien estaba sentada en una mesa de un cafe cerca de la zona donde ocurrió el descarrilamiento declaró que se escuchó un “chirrido” antes del accidente.

“Vi el tranvía inclinarse hacia la izquierda, luego un golpe sordo como el de una bomba y el sonido de cristales rotos, el cristal de la ventana que golpeó. ¡Qué miedo!. Giró a la izquierda cuando debería haber seguido recto, tal vez iba demasiado rápido, y cuando se salió de las vías, nadie pudo detenerlo", dijo la mujer.