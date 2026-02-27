Kevin Montoya: la voz del jornalero que dignifica el trabajo, según Revista Billboard

La importante revista musical destaca la canción del artista paisa Kevin Montoya, un abogado de profesión y artista del regional colombiano, cuya música está conectando corazones, su último éxito Jornalero llegó directamente al pueblo trabajador mostrando su realidad con una letra que diginifica al trabajador.

Él, ganador en varios concursos de trova en Colombia, Montoya ha sabido transformar la palabra, la tradición y la vivencia cotidiana en canciones que representan a miles de familias.

“Jornalero”, fue grabado en la ciudad de Medellín y se ha convertido en un auténtico himno para quienes empiezan el día con ánimo de trabajar, luchar y sacar adelante a los suyos.

La canción retrata la vida del jornalero diario, no solo desde el sacrificio, sino también desde la alegría, el orgullo y los pequeños placeres que hacen valiosa la vida.

Musicalmente, “Jornalero” se mueve entre la guasca y los matices de la música carrilera, sonidos representativos de la cultura e idiosincrasia colombiana, manteniendo una sonoridad auténtica, cercana y profundamente auténtica.

Esta canción significa para el artista el mayor despliegue en su carrera musical, alcanzando oyentes en distintos países de Latinoamérica.

Con “Jornalero”, Kevin Montoya reafirma su lugar como un artista que canta para el pueblo, honra sus raíces y demuestra que la música también puede ser una herramienta de identidad, esperanza y la transformación positiva de la sociedad.