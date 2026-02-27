En Puerto Badel- Bolívar, Guardias Ambientales Voluntarios rescataron un caimán

En manos de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) quedó un caimán de aproximadamente tres metros de longitud, rescatado por Guardias Ambientales Voluntarios del corregimiento de Puerto Badel, en municipio de Arjona.

La operación, liderada por guardias ambientales altamente capacitados por Cardique, denota la efectividad del programa de voluntarios que Cardique patrocina en la región. Tras ser puesto a salvo, el ejemplar fue entregado a la Corporación para su respectiva valoración médica y posterior retorno a un hábitat seguro.

Los guardias involucrados forman parte de una red de ciudadanos comprometidos que desarrollan tareas críticas como monitoreo constante de ecosistemas locales para prevenir conflictos entre humanos y fauna silvestre. Este rescate no es un hecho aislado sino el resultado de un riguroso proceso de formación.

Así mismo, la Corporación, con apoyo de la Guardia Ambiental de Colombia, los ha capacitado en el manejo de situaciones de fauna silvestre y desarrollan planes de educación ambiental para sensibilización de los habitantes sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y todos sus componentes.

El éxito de este programa en algunas zonas del norte de Bolívar demuestra que el voluntariado empoderado y técnico es la herramienta más eficaz para la protección de la biodiversidad en territorios remotos.

“La meta es que este esquema de guardias voluntarios sea visto como una política de gestión ambiental participativa que rinda frutos en toda Colombia”, destaca Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.