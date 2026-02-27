Condenan a 17 años de cárcel a ladrón que asesinó a un hombre por oponerse a un robo en Ibagué

Ibagué

A 17 años de prisión fue condenado Kevin Andrés Correa Ramírez, joven de 20 años, quien mediante un preacuerdo admitió su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano durante un atraco ocurrido el 2 de abril de 2025 en el barrio Jordán Tercera Etapa, en Ibagué.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo sentenció por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue sorprendida por la espalda mientras se encontraba en un establecimiento público del barrio Jordán. En medio del intento de despojarlo de una cadena de oro, el hoy condenado le disparó con un arma traumática y huyó en motocicleta.

El hombre, identificado como Germán López Barrios, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció 12 horas después debido a la gravedad de la herida.

Según las autoridades, López Barrios intentó evitar el robo, pero en medio del forcejeo resultó lesionado. Tras la reacción de la Policía Metropolitana de Ibagué, Correa Ramírez fue capturado en el barrio Los Mártires.

El condenado registraba antecedentes judiciales por hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, por lo que era considerado reincidente.