Canino “Killer” incauta más de 3 mil dosis de estupefacientes en una encomienda

En operativos de registro y control a encomiendas en empresas de mensajería, en el barrio El Bosque, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, adscritos al grupo de Carabineros y Protección Ambiental, logran el hallazgo de 4 paquetes de estupefacientes, la cual tendría como destino puntos de expendio en la ciudad.

Durante labores de verificación, las unidades policiales, con la ayuda del canino especializado en narcóticos ‘Killer’, detectaron un olor sospechoso en una carga proveniente del interior del País y con destino a Cartagena, lo que llevó a una inspección más detallada.

En la carga, los funcionarios policiales ubicaron 4 paquetes rectangulares, cubiertos con un plástico, equivalentes a más de 3 mil dosis de marihuana, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La pericia y olfato de este canino, han permito sacar de las calles de Cartagena más de 58 mil dosis de sustancias alucinógenas, durante el 2026, evitando que lleguen y contaminen a nuestros jóvenes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 725 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 353 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.