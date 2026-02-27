Arroceros del norte del Tolima sí participarán en el paro del lunes 2 de marzo

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Manuel Cardozo, directivo de Dignidad Arrocera en el norte del Tolima, confirmó que los cultivadores de esta zona del departamento sí participarán en la jornada de movilización programada para este lunes 2 de marzo en varias regiones de Colombia.

“El paro arrocero se mantiene luego de la decisión que se tomó hace una semana por convocatoria de los cultivadores de Norte de Santander y los vamos a acompañar para decirle al Gobierno Nacional que las soluciones que se han ejecutado no son efectivas”, dijo Manuel Cardozo.

El dirigente gremial aseguró muy seguramente no será tan grande como el realizado el año 2025, pero que en el norte del Tolima se dará el respaldo.

“Hay que recordar que en el sur del Tolima están cultivando más de 7 mil hectáreas y que están pendientes de cosechar y ese es el temor que los molineros les cierren y no les compren, por eso respetamos la decisión de nuestros compañeros de no participar”, dijo Cardozo.

Por otra, resaltó que en el caso del norte del departamento el panorama es diferente debido a que el 70% de las hectáreas cultivables están sin ser sembradas por la crítica situación que viven.

Los líderes de la jornada en el Tolima por ahora analizan sí se hacen dos bloqueos, uno de ellos estaría en el municipio de Lérida y otro en el cruce de Armero.

Finalmente, aseguró que se le pedirá al Gobierno Nacional que se flexibilicen los requisitos para acceder a los subsidios que se plantearon como mecanismo para el pago de la carga del arroz paddy verde.