Ya son 12 megacolegios inaugurados en el departamento de Bolívar

La apuesta por la transformación educativa en el departamento continúa avanzando. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó oficialmente el megacolegio número 12 de su administración: la Institución Educativa Alejandro Durán Díaz, una moderna infraestructura que beneficiará a 1.217 estudiantes del municipio de Altos del Rosario.

Con esta obra, el Gobierno departamental fortalece la calidad y cobertura educativa en el sur de Bolívar, consolidando una estrategia que busca cerrar brechas y garantizar espacios dignos para la formación de niñas, niños y jóvenes.

Durante el acto de inauguración, el mandatario destacó que esta entrega representa “un paso firme en la revolución educativa que estamos construyendo en Bolívar”, y señaló que la nueva sede se convierte en un escenario clave para formar líderes capaces de impulsar el desarrollo social y económico del territorio.

“Queremos que Bolívar sea reconocido por su conocimiento, por su crecimiento y por su capacidad de competir con los demás territorios del país. La educación es la base de ese propósito”, afirmó Arana Padauí.

La felicidad de un pueblo

La inauguración estuvo marcada por la emoción de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes celebraron la puesta en funcionamiento de una obra que simboliza oportunidades y progreso para la comunidad.

Para muchos habitantes de Altos del Rosario, este megacolegio representa una inversión histórica en educación, con impacto directo en el presente y el futuro de las nuevas generaciones.

Infraestructura moderna y completa

La Institución Educativa Alejandro Durán Díaz cuenta con:

• 19 aulas escolares

• Comedor–cocina

• Laboratorio

• Sala de sistemas

• Biblioteca

• Cancha deportiva

• Sala de arte

Estas instalaciones permitirán fortalecer los procesos académicos, promover la formación integral y ofrecer ambientes adecuados para el aprendizaje.

Más cobertura en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Uno de los pilares de la política educativa departamental es el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Bolívar alcanzó el 95% de cobertura en el PAE en 2026, marcando un hito en la alimentación escolar en el departamento.

En la Institución Educativa Alejandro Durán Díaz, la cobertura del PAE es del 100%, garantizando alimentación escolar diaria para todos los estudiantes.

Infraestructura que abre puertas a la educación superior

El Gobierno departamental también anunció que obtuvo el visto bueno del Gobierno Nacional para que la infraestructura educativa pueda ser utilizada como sede de universidades que ofertan programas en Bolívar, ampliando así el acceso a la educación superior en el territorio y generando nuevas oportunidades para los jóvenes.

Con esta entrega, ya son 12 los megacolegios que operan en el departamento bajo la supervisión de la Secretaría de Educación de Bolívar, consolidando una estrategia que busca posicionar al departamento como referente nacional en materia educativa.

Megacolegios entregados en Bolívar

• IE Alejandro Durán Díaz – Altos del Rosario

• IETI Don Bosco – Arjona

• IETA Julio R. Faciolince – Barranco de Loba

• IETA San José de Clemencia – Clemencia

• IE Oswaldo Ochoa Becerra – Córdoba

• IET Acuícola de San Cristóbal – San Cristóbal

• IETA y Minera de San Martín de Loba – San Martín de Loba

• IETA y Comercial Eutimio Gutiérrez Manjón – Simití

• IE de Puerto Rico – Tiquisio

• IETA de Sincerín – Arjona

• I.E. Mauricio Nelson Visbal – San Estanislao

•I.E. Cobadillo – Río Viejo