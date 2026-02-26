Vuelve la Rebelión Auriverde Norte, barra del Real Cartagena, al Estadio Jaime Morón León

En un hecho que marca un nuevo capítulo para el fútbol y la convivencia en la ciudad, el alcalde Dumek Turbay aseguró la vuelta de la Rebelión Auriverde Norte al Estadio Jaime Morón León, luego de una mesa de diálogo en la que la barra presentó un proyecto social construido por ellos mismos bajo un lema claro: la transformación social desde la tribuna.

“Me parece una propuesta válida, estoy de acuerdo con eso. Creo que al final la propuesta habla por la barra y habla por nosotros. Que haya sido construida por ustedes tiene un gran valor”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

El proyecto plantea pasar de la desconfianza a la corresponsabilidad, demostrando con hechos que es posible garantizar un comportamiento adecuado y contribuir a la convivencia ciudadana dentro y fuera del estadio. Su estructura contempla tres fases estratégicas:

Fase 1: Escuela de Gobierno.

Formación cívica y liderazgo dirigida a los capitanes y líderes de la barra, con capacitación en cultura ciudadana, convivencia deportiva y resolución de conflictos, para replicar buenas prácticas al interior de la organización.

Fase 2: “Jugando en la Cancha Escolar”.

Intervenciones en instituciones educativas oficiales, en articulación con la Secretaría de Educación Distrital, donde los líderes actuarán como referentes positivos mediante talleres pedagógicos sobre convivencia, uso responsable de escenarios deportivos y jornadas comunitarias en los barrios.

Fase 3: Cultura y Deporte.

Desarrollo de actividades de fútbol pedagógico, arte y música como herramientas de integración y fortalecimiento del tejido social.

El alcalde Turbay fue enfático en que los hechos que afectaron la convivencia en el estadio no pueden repetirse y señaló que esta nueva etapa debe estar acompañada de planificación y seguimiento:

“Lo que viene ahora es cómo lo hacemos, cuantificarlo, ponerle momentos. Antes del próximo juego del Real hay que enviar un mensaje claro a la ciudad”.

Asimismo, resaltó la importancia de la barra en el ambiente futbolero de Cartagena y el compromiso que ello implica:

“El indicador de la alegría del Real Cartagena lo dan ustedes. Que hagan parte del universo del equipo hace que la fiesta sea mejor, pero también implica mayor responsabilidad y compromiso”, dijo el mandatario.

Por su parte, los líderes de la Rebelión Auriverde Norte expresaron su disposición de asumir este reto con seriedad y visión de ciudad.

“este es un paso responsable hacia una nueva etapa del barrismo en Cartagena. Presentamos un proyecto estructurado que busca aportar a la convivencia y demostrar que podemos ser agentes de transformación social”, señaló Felix Castellón “Chavo” líder de la Rebelión Auriverde Norte.

Otra figura dentro de la barra, Leiner López, expresó lo siguiente, “la iniciativa nace del reconocimiento de nuestra responsabilidad como actores dentro del escenario deportivo. Queremos trabajar articuladamente con la institucionalidad y generar confianza a partir de resultados verificables”.

Además, Javier Herrera destacó que “la tribuna debe ser un espacio seguro, festivo y autorregulado. Nuestro compromiso es que cada integrante entienda que representar al Real Cartagena también implica representar valores de respeto y convivencia”.

Con este acuerdo, la Administración Distrital y la Rebelión Auriverde Norte avanzan hacia la reconstrucción de la confianza institucional y la reactivación regulada de la Tribuna Sur, enviando un mensaje contundente a la ciudad, el diálogo, la organización y la corresponsabilidad son el camino para que el Real Cartagena vuelva a vivir una fiesta segura, alegre y ejemplar en casa.