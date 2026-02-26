TransCaribe denuncia a usuario que vandalizó estación Madre Bernarda

TransCaribe reitera su llamado a los usuarios y la ciudadanía de Cartagena de Indias en general a cuidar y proteger al sistema de los cartageneros y su infraestructura, que son un patrimonio de todos los ciudadanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este miércoles, 25 de febrero, pasadas las once de la mañana, una persona con discapacidad vandalizó los validadores y torniquetes de la estación Madre Bernarda, provocando no solo una pérdida económica para el sistema, sino la afectación a los usuarios que utilizan dicha estación.

De acuerdo a las informaciones recabadas, el usuario no contaba con tarjeta personalizada PMR para validar su pasaje, la cual es obligatoria y necesaria para la apertura del ingreso para personas con movilidad reducida en cada estación. Ante esto, la persona vandalizó los elementos de la estación.

“Desde el sistema rechazamos estas conductas de intolerancia e irrespeto a la infraestructura pública, que afectan al sistema, que es un patrimonio de todos los cartageneros. La Policía Nacional atendió el caso, y la entidad interpuso las denuncias correspondientes ante las autoridades”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

La tarjeta personalizada PMR para usuarios con discapacidad

La tarjeta personalizada es obligatoria para aquellos usuarios que requieran el uso de la puerta para movilidad reducida en las estaciones troncales, es decir, usuarios en sillas de ruedas o muletas que no puedan acceder por torniquetes regulares, tal como está establecido desde el inicio de la operación de Transcaribe en el Manual del Usuario.

El proceso debe ser realizado a través el Centro de Atención al Usuario, o de forma virtual, a través de la línea de WhatsApp de servicio 3332206769 y el correo pqr@transcaribe.gov.co, a donde se deben enviar los siguientes datos requeridos:

Nombres y apellidos completos

Documento de identidad

Fecha de nacimiento

Número de tarjeta de usuario

Edad

Certificado de discapacidad emitido por el DADIS o por la EPS

Dirección completa

Correo electrónico

Teléfono de contacto

El acceso de las personas con discapacidad al sistema con tarjeta personalizada PMR tiene unas reglas establecidas en el Manual del Usuario, las cuales son de obligatorio cumplimiento.

Estos usuarios deben validar su tarjeta de manera regular a través del torniquete PMR en estaciones, pagando así la tarifa vigente del SITM. Todo acompañante debe validar su pasaje con su tarjeta regular por el torniquete habitual.

A la salida de las estaciones, el usuario debe validar nuevamente su tarjeta personalizada PMR por la puerta destinada a tal fin, para que este pueda abrirse. La validación de la tarjeta para salir no genera cobro.