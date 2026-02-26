Por fingir un atentado condenaron a 18 años de cárcel al exalcalde de Villahermosa, Tolima

Tolima

Un juez de la República condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Villahermosa, Carlos Evelio Herrera García, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones agravado.

Los hechos que motivaron la decisión se registraron el 19 de febrero de 2012, cuando el exmandatario alertó sobre un falso ataque armado del que fue víctima en el momento en que se movilizaba por la vía que de Villahermosa conduce a Líbano, en el sector conocido como Gato Negro, en el norte del Tolima.

Las pruebas técnicas recopiladas por los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) demostraron que se trató de un montaje de Herrera García, que pretendía conseguir beneficios de seguridad, como un vehículo blindado, por parte de la UNP.

El proceso evidenció que el entonces mandatario informó a Jeison Andrés León Cañizales, contratista de la Alcaldía, sobre su intención de fingir un ataque para acelerar ante la UNP la asignación de un vehículo de protección. Para ello, habría entregado $600.000 con el fin de conseguir un arma de fuego tipo revólver con seis proyectiles, la cual fue guardada en su residencia, donde también vivía León Cañizales.

Por la decisión, el exalcalde también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena principal y no se le concedieron beneficios, por lo que deberá cumplir la pena impuesta en centro carcelario, una vez esta quede en firme.

Ahora bien, la condena de 18 años es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley, como informó la Fiscalía General de la Nación.