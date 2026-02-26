Nueve “chivas” en Cartagena fueron rechazadas al no cumplir con las condiciones para su operación

Con el propósito de garantizar que operen en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y cumplimiento de la normativa vigente para la prestación del servicio, el equipo de Educación Vial del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) llevó a cabo una jornada de verificación técnica y documental a los vehículos de servicio turístico tipo chiva.

Las jornadas, que se desarrollaron en el parqueadero del Malecón de Crespo, incluyeron la inspección de la totalidad de las chivas que circulan en la ciudad. Durante la revisión se verificó la documentación, los elementos de protección y el estado general de los vehículos, incluyendo sistemas de luces, llantas, suspensión, dirección y motor.

La mayoría de las observaciones estuvieron relacionadas con fallas en los motores, corrosión en la carrocería, ausencia del cinturón de seguridad del conductor, equipos de prevención y seguridad incompletos y cojinería en mal estado.

Los vehículos que presentaron novedades deberán subsanar las inconsistencias y someterse a una nueva inspección para poder retomar la prestación del servicio.

El agente de tránsito José Mendoza, coordinador de la jornada, afirmó: “Nuestro objetivo es proteger la vida e integridad tanto de los ciudadanos como de los visitantes, quienes son los principales usuarios de este tipo de transporte. Los vehículos que no cumplen con las condiciones técnico-mecánicas representan un riesgo para la ciudadanía”.

Con estas inspecciones, el DATT ratifica su compromiso de garantizar que los vehículos destinados al transporte turístico operen bajo condiciones seguras, minimizando riesgos para conductores, pasajeros y demás actores viales, y promoviendo la cultura de la prevención y el cumplimiento de la normatividad en materia de tránsito y transporte.