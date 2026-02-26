Nelsen, el compositor y productor que transforma raíces isleñas en hits globales

Desde la isla de San Andrés para el mundo. Nelson Enrique Alvarado, conocido artísticamente como Nelsen , es un compositor y productor ejecutivo de 26 años que se ha consolidado como una de las piezas clave en el éxito internacional del artista urbano Blessd.

Orgullosamente sanandresano, Nelsen representa a una región donde pocos logran proyectarse a gran escala en la industria musical. Con más de diez años de trayectoria, su camino ha estado marcado por la constancia, el aprendizaje y la determinación.

“Me siento muy orgulloso de representar mi isla con mi talento, mis raíces y mi música. Llevo más de 10 años luchando y hoy estoy en una buena posición en la industria gracias a DímeloJara y Blessd, quienes han sido fundamentales en mi crecimiento”, expresó el compositor y productor.

Nelsen ha sido el arquitecto sonoro detrás de varios de los éxitos más importantes de Blessd, canciones que hoy resuenan en escenarios y plataformas digitales a nivel global, entre ellas Yogurcito, New York, Fanático, Urus Blue y E.M.H.D.M. Su visión musical y capacidad para conectar con las nuevas audiencias lo han convertido en un nombre recurrente dentro del movimiento urbano latino.

Además, el compositor confirmó su participación en varias canciones del próximo álbum de Blessd, titulado “El Mejor Hombre del Mundo”, un proyecto que promete seguir ampliando el alcance internacional del artista.

Más allá de su rol como productor y compositor, Nelsen también ha acompañado a Blessd en tarima como corista, demostrando su versatilidad y compromiso integral con cada proyecto.

“El plus de mi reconocimiento y lo que me hace diferente es que soy un compositor y productor versátil, con visión, capaz de trabajar cualquier género”, agregó.

Su talento no solo ha sido clave para Blessd. En su portafolio también figuran colaboraciones con artistas como Kapo, Anuel AA, Prince Royce, Luar La L , Kris R, Mozart La Para, Noriel ,Yan Block, Roa La Banda del 5, María Becerra y Pipe Bueno , consolidando un repertorio diverso que cruza fronteras y estilos musicales.