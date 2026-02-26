La Ingeniera Najarit Aquino presenta su libro para empresas " El Metodo Aquino"

En un entorno empresarial saturado de teoría compleja y digitalización acelerada, la reconocida Ingeniera Industrial y consultora de élite, Najarit Yuqueiby Aquino Chamun, presenta oficialmente el “Método Aquino”. Esta propuesta no es solo una herramienta técnica; se posiciona como una guía práctica y profundamente humana diseñada para erradicar el caos operativo, permitiendo a los líderes ordenar sus organizaciones y crecer de manera sostenible.

La Ing. Najarit Aquino, creadora de la metodología que integra IA y normas ISO para la eficiencia humana.

Ordenar la casa para crecer sin caos

La premisa de Aquino es clara: la tecnología por sí sola no salva empresas; son las personas empoderadas por procesos claros quienes lo hacen. A través de su experiencia transformando operaciones críticas en corporaciones de logística internacional y firmas líderes en el sector mobiliario en Texas, Aquino ha demostrado que el verdadero crecimiento surge del orden.

“Muchas empresas intentan correr antes de caminar. Mi metodología se basa en diagnósticos profundos para eliminar cuellos de botella y tareas repetitivas que agotan al personal. Al automatizar lo rutinario mediante Inteligencia Artificial, liberamos el talento humano para que lidere y cree, no para que sobreviva al caos diario,” explica Aquino.

Los Pilares del Método Aquino

Validada en múltiples sectores —desde la industria petroquímica hasta la hospitalidad—, la metodología se distingue por cuatro pilares fundamentales que garantizan resultados tangibles, como la reducción documentada de errores en un 60% y el aumento de productividad en un 40%:

1. Diagnóstico Humano y Técnico: Entender la cultura de la empresa antes de implementar cambios.

2. Estandarización Inteligente: Crear manuales y procesos (SOPs) que la gente realmente entienda y use, eliminando la burocracia innecesaria.

3. Integración de IA Responsable: Utilizar algoritmos predictivos alineados con el marco NIST para prevenir accidentes y predecir demandas de inventario, protegiendo tanto el capital como al trabajador.

4. Cultura de Prevención: Transformar la seguridad industrial de una obligación legal a un valor corporativo que salva vidas, reduciendo la siniestralidad laboral hasta en un 40%.

Najarit Aquino capacitando equipos sobre liderazgo y nuevas tecnologías.

El Libro: Una hoja de ruta para la Innovación

Como parte de la expansión de su legado, Najarit Aquino ha plasmado su experiencia en su obra: “Innovación en Seguridad Industrial: Metodologías Avanzadas”.

Presentado ante audiencias internacionales y plataformas de prestigio en Marketing y negocios, el libro funciona como el manual definitivo del “Método Aquino”. Es la primera obra en su tipo que explica cómo fusionar la rigurosidad de las normas ISO 45001 con la flexibilidad de la Inteligencia Artificial, ofreciendo al lector una hoja de ruta para proteger a su equipo (el activo más valioso) mientras optimiza la rentabilidad.

Una Trayectoria de Impacto Global

Najarit Aquino no es una teórica; es una ejecutora de alto nivel. Su capacidad ha sido reconocida por gremios empresariales como “Ejecutiva de la Década” y certificada por organizaciones globales por sus habilidades extraordinarias como conferencista de élite y jurado experto.

Sus resultados hablan por sí mismos:

• Salvó a más de 200 empresas del cierre durante crisis globales mediante protocolos de continuidad operativa.

• Ha generado más de $1.3 millones en ahorros operativos documentados para sus clientes.

• Ha capacitado a más de 12,000 profesionales, democratizando el acceso a la tecnología industrial de punta.

Con el “Método Aquino”, Najarit invita a empresarios, gerentes y emprendedores a dejar atrás la gestión reactiva y abrazar un futuro donde el orden, la tecnología y la humanidad convergen para crear empresas extraordinarias.