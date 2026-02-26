Horóscopo del profesor Salomón Hoy 26 de febrero 2026: Conozca los cambios que debe realizar

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ofrece sus visiones frente a este 26 de febrero. Para algunos signos, menciona que este numero es de gran poder, ya que es de sanción, fortaleza y energía.

Todos los nacidos en esta fecha son personas inteligentes, capaces y muy creativas; el profesor también señala que son personas equilibradas, dando un pronóstico alentador sobre soluciones en su vida.

El numero importante para los cumpleañeros, el 3699, se les recomienda encender una vela blanca para ofrecérsela al doctor José Gregorio Hernández y pedir por su salud.

Recomendación del día

Para esta fecha, el color del día es el blanco; el número, 5390; la fruta, la uva. Finalmente, hoy es un día de sanación, así que el profesor recomienda poner un vaso con agua y una copa de alcohol para pedir salud al doctor José Gregorio Hernández.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Tiene que sacar provecho de las oportunidades, ya que la fortuna lo estará beneficiando. Ponga atención si va a ser algo que tenga que ver con el extranjero; si bien es algo beneficioso, tiene que tener mucho cuidado. Es momento de estabilizar muchas cosas en su vida para que todo marche en orden.

Número: 1234

Recomendación: El reventador y el dólar.

Leo

Tendrá buenas noticias referentes a documentación que ha venido realizando; tenga cuidado con la salud, algo con el estómago, circulación o corazón lo podría estar afectando. Tiene que controlar su temperamento; pida abundancia, ya que si lo hace, saldrá beneficiado.

Número: 0329

Recomendación: El cóctel de poder y oleo de san Gregorio Hernández.

Sagitario

No se comprometa con lo que no puede, conozca sus límites; llegará una oferta laboral que lo beneficiará. Tenga cuidado con los celos, ya que podría perder mucho por culpa de infidelidades.

Número: 7420

Recomendación: El agua direccional anti estrés el vencedor.

Tauro

La parte económica va a estar muy activa; si tiene problemas legales, se van a aclarar pronto. No desaproveche la oportunidad de comprar ese vehículo que ha venido pensando.

Número: 7790

Recomendación: El agua de hierro y la manilla del caballo.

Virgo

Estabilidad y fortaleza estarán llegando en momentos complicados que ha venido atravesando; tendrá mucho trabajo que lo pondrá a prueba, pero que será recompensado. Reconocimientos llegarán a su vida; opte por empezar a buscar conocimiento de diferentes formas, ya que será óptimo.

Número: 4868

Recomendación: El velón lluvia de oro y la garrafa de la prosperidad.

Capricornio

Momento de tomar las cosas con tranquilidad; si pasaron cosas fuertes en su vida, tómese su tiempo para pensar y hacer una renovación, controle el mal genio; muchas cosas lo están irritando. El amor le estará tocando su puerta, tiene posibilidades de encontrar pareja próximamente.

Número: 1526

Recomendación: La sabia americana y la crema de ámbar.

Géminis

La estrella de la suerte estará a su favor, su regente Mercurio le ayudará a correrle vida y cosas que están planeando en su vida; vendrá una inversión importante que lo llenará de gozo. Piense mucho en el amor, revise qué puede dar y recibir para que esto sea estable en su vida.

Número: 3419

Recomendación: Las 33 mieles para la prosperidad y el vino para el amor.

Libra

Su trabajo va a ser reconocido por su esfuerzo; tenga mucho cuidado con las envidias; muchas cosas no son coincidencia; hay personas a las que no les gusta verlo bien. Si quiere hacer cambio de casa, espere hasta mitad de año; va a ser más beneficioso.

Número: 3908

Recomendación: El velón de san pancracio y el ritual de la sal marina.

Acuario

Grandes bendiciones llegan para las personas de este signo en diferentes aspectos de su vida. Tendrá muchas soluciones a problemas que tenía con anterioridad. Si tiene ideas o proyectos que pueden funcionar, hágalo; tal vez le sean de beneficio. Si quiere realizar un viaje al extranjero, procure que sea con papeles.

Número: 5098

Recomendación: El perfume de los 45 elementos y la moneda del caballo.

Cáncer

En esta época le llegarán bendiciones económicas, pero tiene que estar preparado. Marzo será su mes de recuperación y su inicio de año oficial; si va a firmar documentos o papeles, hágalo con tranquilidad, ya que resultará bien parado. Tendrá mejoras en el amor, así que esté pendiente.

Número: 9590

Recomendación: La crema captando dinero y el velón lluvia de oro.

Escorpio

Dinero inesperado estará llegando a su favor, que le ayudará con sus deudas. Una propuesta nueva en el apartado laboral le tocará la puerta próximamente. Necesita estar bien con su familia; arregle situaciones que puedan entorpecer sus vínculos familiares.

Número: 4459

Recomendación: El agua direccionada del trabajo y el kit del trabajo

Piscis

Tenga mucho cuidado con los conflictos; en este Mercurio retrógrado se es propenso a los problemas. Tiene que hacer mejoras en el amor, revisar qué puede ser de mejoría en este aspecto; le va a llegar un buen dinero que tiene que saber aprovechar.

Número: 2574

Recomendación: El agua de la sabiduría y el chandú

