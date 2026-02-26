Horóscopo del profesor Salomón Hoy 26 de febrero 2026: Conozca los cambios que debe realizar
El Profesor Salomón revelo sus predicciones para este jueves 26 de febrero, con números de la suerte, advertencias y recomendaciones espirituales para cada signo del zodiaco.
El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ofrece sus visiones frente a este 26 de febrero. Para algunos signos, menciona que este numero es de gran poder, ya que es de sanción, fortaleza y energía.
Todos los nacidos en esta fecha son personas inteligentes, capaces y muy creativas; el profesor también señala que son personas equilibradas, dando un pronóstico alentador sobre soluciones en su vida.
El numero importante para los cumpleañeros, el 3699, se les recomienda encender una vela blanca para ofrecérsela al doctor José Gregorio Hernández y pedir por su salud.
Recomendación del día
Para esta fecha, el color del día es el blanco; el número, 5390; la fruta, la uva. Finalmente, hoy es un día de sanación, así que el profesor recomienda poner un vaso con agua y una copa de alcohol para pedir salud al doctor José Gregorio Hernández.
Horóscopo y tarot del día:
Aries
Tiene que sacar provecho de las oportunidades, ya que la fortuna lo estará beneficiando. Ponga atención si va a ser algo que tenga que ver con el extranjero; si bien es algo beneficioso, tiene que tener mucho cuidado. Es momento de estabilizar muchas cosas en su vida para que todo marche en orden.
Número: 1234
Recomendación: El reventador y el dólar.
Leo
Tendrá buenas noticias referentes a documentación que ha venido realizando; tenga cuidado con la salud, algo con el estómago, circulación o corazón lo podría estar afectando. Tiene que controlar su temperamento; pida abundancia, ya que si lo hace, saldrá beneficiado.
Número: 0329
Recomendación: El cóctel de poder y oleo de san Gregorio Hernández.
Sagitario
No se comprometa con lo que no puede, conozca sus límites; llegará una oferta laboral que lo beneficiará. Tenga cuidado con los celos, ya que podría perder mucho por culpa de infidelidades.
Número: 7420
Recomendación: El agua direccional anti estrés el vencedor.
Tauro
La parte económica va a estar muy activa; si tiene problemas legales, se van a aclarar pronto. No desaproveche la oportunidad de comprar ese vehículo que ha venido pensando.
Número: 7790
Recomendación: El agua de hierro y la manilla del caballo.
Virgo
Estabilidad y fortaleza estarán llegando en momentos complicados que ha venido atravesando; tendrá mucho trabajo que lo pondrá a prueba, pero que será recompensado. Reconocimientos llegarán a su vida; opte por empezar a buscar conocimiento de diferentes formas, ya que será óptimo.
Número: 4868
Recomendación: El velón lluvia de oro y la garrafa de la prosperidad.
Capricornio
Momento de tomar las cosas con tranquilidad; si pasaron cosas fuertes en su vida, tómese su tiempo para pensar y hacer una renovación, controle el mal genio; muchas cosas lo están irritando. El amor le estará tocando su puerta, tiene posibilidades de encontrar pareja próximamente.
Número: 1526
Recomendación: La sabia americana y la crema de ámbar.
Géminis
La estrella de la suerte estará a su favor, su regente Mercurio le ayudará a correrle vida y cosas que están planeando en su vida; vendrá una inversión importante que lo llenará de gozo. Piense mucho en el amor, revise qué puede dar y recibir para que esto sea estable en su vida.
Número: 3419
Recomendación: Las 33 mieles para la prosperidad y el vino para el amor.
Libra
Su trabajo va a ser reconocido por su esfuerzo; tenga mucho cuidado con las envidias; muchas cosas no son coincidencia; hay personas a las que no les gusta verlo bien. Si quiere hacer cambio de casa, espere hasta mitad de año; va a ser más beneficioso.
Número: 3908
Recomendación: El velón de san pancracio y el ritual de la sal marina.
Acuario
Grandes bendiciones llegan para las personas de este signo en diferentes aspectos de su vida. Tendrá muchas soluciones a problemas que tenía con anterioridad. Si tiene ideas o proyectos que pueden funcionar, hágalo; tal vez le sean de beneficio. Si quiere realizar un viaje al extranjero, procure que sea con papeles.
Número: 5098
Recomendación: El perfume de los 45 elementos y la moneda del caballo.
Cáncer
En esta época le llegarán bendiciones económicas, pero tiene que estar preparado. Marzo será su mes de recuperación y su inicio de año oficial; si va a firmar documentos o papeles, hágalo con tranquilidad, ya que resultará bien parado. Tendrá mejoras en el amor, así que esté pendiente.
Número: 9590
Recomendación: La crema captando dinero y el velón lluvia de oro.
Escorpio
Dinero inesperado estará llegando a su favor, que le ayudará con sus deudas. Una propuesta nueva en el apartado laboral le tocará la puerta próximamente. Necesita estar bien con su familia; arregle situaciones que puedan entorpecer sus vínculos familiares.
Número: 4459
Recomendación: El agua direccionada del trabajo y el kit del trabajo
Piscis
Tenga mucho cuidado con los conflictos; en este Mercurio retrógrado se es propenso a los problemas. Tiene que hacer mejoras en el amor, revisar qué puede ser de mejoría en este aspecto; le va a llegar un buen dinero que tiene que saber aprovechar.
Número: 2574
Recomendación: El agua de la sabiduría y el chandú
