En Parque Heredia estaremos desde las 5 a.m. con grúas: DATT advierte a los mal parqueados

Luego de una reunión con líderes de la Junta de Acción Comunal y vecinos de Parque Heredia, donde fueron socializadas nuevas acciones para mejorar la movilidad en el sector, desde el DATT confirmaron a Caracol Radio que los operativos contra el mal parqueo, también serán a primeras horas del día.

En la última visita nocturna del personal uniformado, fueron retirados varios vehículos que se ubicaban en plena vía pública, sin embargo, la próxima llegada a este sector del barrio Ternera, se tiene prevista a las 5 A.M. como parte de una estrategia del departamento de tránsito.

“Sobre la vía principal y la rotonda no se puede generar parqueo porque la norma así lo establece, entonces habíamos llegado a la posibilidad de que pudieran estacionar en algunos momentos pero en vista de no cumplir con lo que se pactó, tuvimos que manifestar que seguiríamos con los controles. Vamos a entrar con grúas”, manifestó José Ricaurte, director del DATT.

Por su parte, el tránsito se comprometió a instalar reductores de velocidad en cinco puntos críticos, pintar cebras peatonales, ordenar y reemplazar señales de tránsito en mal estado y ampliar el número de reguladores principalmente en horas pico.