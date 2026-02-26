Hable con elPrograma

En Parque Heredia estaremos desde las 5 a.m. con grúas: DATT advierte a los mal parqueados

José Ricaurte, director de la autoridad de tránsito, aseguró que se viene un gran operativo en este sector del barrio Ternera

Cartagena

Luego de una reunión con líderes de la Junta de Acción Comunal y vecinos de Parque Heredia, donde fueron socializadas nuevas acciones para mejorar la movilidad en el sector, desde el DATT confirmaron a Caracol Radio que los operativos contra el mal parqueo, también serán a primeras horas del día.

En la última visita nocturna del personal uniformado, fueron retirados varios vehículos que se ubicaban en plena vía pública, sin embargo, la próxima llegada a este sector del barrio Ternera, se tiene prevista a las 5 A.M. como parte de una estrategia del departamento de tránsito.

“Sobre la vía principal y la rotonda no se puede generar parqueo porque la norma así lo establece, entonces habíamos llegado a la posibilidad de que pudieran estacionar en algunos momentos pero en vista de no cumplir con lo que se pactó, tuvimos que manifestar que seguiríamos con los controles. Vamos a entrar con grúas”, manifestó José Ricaurte, director del DATT.

Por su parte, el tránsito se comprometió a instalar reductores de velocidad en cinco puntos críticos, pintar cebras peatonales, ordenar y reemplazar señales de tránsito en mal estado y ampliar el número de reguladores principalmente en horas pico.

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

