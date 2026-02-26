Córdoba fortalece su presencia en ANATO con una apuesta por la cultura, la gastronomía y el turismo

Montería

La delegación cordobesa, liderada por el Clúster de Turismo Cultural de Córdoba en articulación con la Cámara de Comercio de Montería, aterriza en la feria con un mensaje de fortaleza y optimismo.

En el marco de la vitrina se lleva a cabo la activación Experiencia Turística: “Córdoba, el Caribe de los Sentidos”, programada para este 26 y mañana 27 de febrero. Este espacio ha sido concebido como una plataforma para proyectar ante el mercado nacional la diversidad y el valor diferencial del territorio, integrando la cultura, la naturaleza y las tradiciones locales.

Un espacio para visibilizar la riqueza del territorio

La agenda en ANATO permitirá visibilizar la riqueza cultural del departamento y promover la estrategia gastronómica Sazón Córdoba, así como destacar productos turísticos estratégicos, entre ellos las rutas turísticas del municipio de Tierralta.

La participación en este escenario se consolida como una oportunidad clave para fortalecer la narrativa de Córdoba, resaltando su potencial en segmentos como el turismo cultural, gastronómico y de experiencias.

Como parte de esta promoción territorial, el clúster también ha anunciado un evento de gran relevancia: Sazón Córdoba, que celebrará su segunda versión los días 11 y 12 de septiembre de 2026. Esta iniciativa busca resaltar la identidad culinaria del departamento, fortalecer la cadena de valor gastronómica y dinamizar el turismo regional, convirtiéndose en un atractivo para los amantes de la buena mesa.

Empresarios fortalecidos para la vitrina

La presencia del clúster en la vitrina contará con la participación de más de 12 empresarios del sector turístico, entre agencias, operadores y establecimientos hoteleros, quienes integrarán la muestra empresarial del stand de Córdoba.

Estos actores fueron seleccionados en el marco del programa liderado por la Gobernación de Córdoba “Córdoba te forma, tú transformas”, una iniciativa orientada al fortalecimiento de capacidades, competitividad y calidad en la oferta turística del departamento, y que cuenta con el acompañamiento del clúster.

Desde la Cámara de Comercio de Montería se destaca que esta participación refleja la articulación entre el sector empresarial e institucional, así como la apuesta del territorio por el turismo como motor de desarrollo económico y oportunidades para las comunidades locales.

Un mensaje de confianza y resiliencia

Sobre el momento que vive el departamento y las expectativas para esta feria, Lina Fernanda Vera Cruz, Clúster Manager de Turismo de Córdoba, explicó la relevancia de esta participación.

“Nuestra participación en la Vitrina Turística de ANATO tiene un significado especialmente relevante para Córdoba en el contexto actual del departamento. Como ha ocurrido en distintas regiones del país, hemos enfrentado situaciones asociadas a la temporada de lluvias e inundaciones, y precisamente por eso este escenario cobra aún mayor importancia", afirmó Vera Cruz.

La vocera enfatizó el espíritu con el que la delegación llega a la feria: “En ANATO venimos a mostrarle al país un territorio resiliente, que avanza y que mantiene intactas sus mayores fortalezas: una riqueza cultural única, una biodiversidad excepcional, una gastronomía auténtica y, sobre todo, la calidez de su gente".

Agregó que, más allá de las coyunturas climáticas, Córdoba conserva una oferta turística sólida y diversa, y que el turismo en el departamento no se detiene, consolidándose como un motor de desarrollo, bienestar y recuperación económica para muchas comunidades.

Finalmente, Vera Cruz subrayó el objetivo central de su agenda en la capital del país: “Desde el Cluster de Turismo Cultural de Córdoba y la Cámara de Comercio de Montería, esta participación también refleja un mensaje de confianza y articulación. Seguimos trabajando de manera conjunta para fortalecer el destino, acompañar al sector empresarial y proyectar a Córdoba como un territorio listo para recibir visitantes, generar alianzas y ofrecer experiencias auténticas y diferenciadas".

Concluyó que la vitrina es mucho más que un espacio de promoción, sino una oportunidad para reafirmar que el potencial turístico de Córdoba es sólido y que el departamento continúa posicionándose dentro del mapa turístico nacional.